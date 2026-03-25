２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円７０銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円２１銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安だった。



一部で「トランプ米大統領はイランとの合意を望んでいるが、協議の成功は見込み薄だとイスラエル政府高官が述べた」と報じられたことなどから「有事のドル買い」が先行。ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）紙が「米国は第８２空挺（くうてい）師団から約３０００人規模の部隊を中東に派遣する計画」と伝えたことや、米２年債入札が低調な結果となったことを受けて米長期金利が上昇したことがドルを一段と押し上げ、ドル円相場は一時１５９円１９銭まで上伸した。ただ、イスラエルのメディアが「米国とイランの間で１カ月間の停戦メカニズムを確立するための外交努力が進行中」との報道が伝わるとドルは上げ一服となった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０８ドル前後と前日と比べて０．０００５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS