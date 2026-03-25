4月24日よりテレビ朝日系で放送がスタートする白洲迅主演の金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』に新川優愛が出演することが発表された。

参考：庄司浩平、『余命3ヶ月のサレ夫』出演決定 白洲迅を公私ともに支える“弟系後輩”に

本作は、国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化するリベンジラブサスペンス。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、愛する息子の未来を守るために立ち上がり、復讐に突き進んでいく。ドラマ『ヤヌスの鏡』（2019年／フジテレビ系）以来7年ぶりに共演を果たす白洲と桜井日奈子が夫婦となり、愛憎渦巻く究極の心理戦を繰り広げる。

体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヶ月と宣告され、追い打ちをかけるように妻の不倫が発覚する高坂葵を白洲、夫の葵を裏切り、不倫に溺れる妻・高坂美月を桜井がそれぞれ演じる。そして、葵を支える“弟系後輩”役を庄司浩平が務める。

本作の主人公は大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲迅）。家庭でも進んで家事や息子の世話をする家族思いの優等生夫である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命3カ月と宣告されてしまう。絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井日奈子）の不倫が発覚。一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月は、葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころかひそかに付き合っている愛人と共謀し、遺産の総取りを画策。やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵。するとこれまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいく。

NHK連続テレビ小説『カムカムエブリバディ』などに出演した新川は、『明日の約束』（カンタレ・フジテレビ系）、『個人差あります』（東海テレビ・フジテレビ系）では白洲と、SPドラマ『今日から俺は!!』（日本テレビ系）では桜井と共演。そんな新川は、原作にはないドラマオリジナルキャラクターで、大手ゼネコン「帝央建設」の人事部で働く葵の同期、“共感力系同期”の真莉を演じる。

人事部で社員の健康管理を担当する真莉は、余命宣告された葵の闘病と仕事の両立をサポートしていくことに。さらに優しく正義感の強い真莉は、美月の不倫を知り、プライベートでも葵を支えることを決意する。そんな真莉も実は過去に辛い経験をしていた。

真莉を演じるにあたり、新川は「真莉は相当大きく険しい山を越えてきた人物だと思うので、そういう経験をした人ならではの優しさや強さのようなものをお見せしたい！」とコメント。それと同時に本作を「“不倫復讐”というヒリヒリする展開の中でも、命のことや、男女関係だけでない人と人とのつながりをきちんと描いていく作品」と分析。さらに「秘密を抱える真莉がどう葵に寄り添って力になっていくのかに注目していただきたいですし、命の大切さや、人を想う気持ちが視聴者の皆さんの心に響くとうれしいです」と見どころを語った。

新川優愛（藤野真莉役）コメント企画書をいただいたときに、『余命3ヶ月のサレ夫』というタイトルだけでもすごいインパクトだし、情報量が多いなと思いました。最近、“サレ妻”などのワードをSNSで見かけることもありますし、私も女性が不倫をされてしまう内容の作品には出演させていただいたことがあるんです。でも、このドラマは女性ではなく男性が不倫をされてしまうという部分が、とても新鮮でした。私が演じる藤野真莉は真面目な人物で、葵のサポートをすることになります。美月の不倫を調査したりもするんですが、それ以外にもお見舞いに行くシーンなどを含めて、真莉の優しさや包容力を出せればいいなと思っています。でも実は真莉にも辛い過去があるんですよ。辛い経験って、少なからず誰でもしたことがあると思うんですが、真莉はその中でも相当大きく険しい山を越えてきた人物だと思うので、そういう経験をした人ならではの優しさや強さのようなものをお見せしたいです。主演の白洲さんとは2回ご一緒させていただいたことがあります。1歳しか違わないのにすごく大人で落ち着いている印象です。すごく優しい方なので、台本を読みながらすごく葵をイメージしやすくて！ お芝居を拝見するのが楽しみです。そして、日奈子ちゃんとは６年ぶりにご一緒させていただくことになりました。前の作品では長い時間一緒にいたので、いろんなお話させていただいたんです。それ以降も、メディアを通してカワイイ女の子からキレイな女性になっていく日奈子ちゃんを見ていたので、今回悪い役に挑戦することや、白洲さんとどんな夫婦を作っていくのかもイチ視聴者として楽しみです。“不倫復讐”というヒリヒリする展開の中でも、命のことや、男女関係だけでない人と人とのつながりをきちんと描いていく作品だと思っています。秘密を抱える真莉が葵にどう寄り添って力になっていくのかに注目していただきたいですし、命の大切さや、人を想う気持ちが皆さんの心に響くとうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）