大リーグ公式サイトは、オープン戦で好成績を残し、レギュラーシーズンでも活躍が期待される選手として、打者7人、投手7人を特集した。投手では、フィリーズの左腕クリストファー・サンチェスやレイズの左腕シェーン・マクラナハンらが名を連ねる中、メッツの千賀滉大（33）も選出されている。

千賀はオープン戦で防御率1.86、WHIP0.72、9回2/3で11奪三振と、圧倒的な内容を披露した。「千賀は完全復活したのか？」――記事はそう問いかけた上で、「そうであってほしい」と期待を込めている。

ここ2シーズンは故障に苦しんできたが、2023年にオールスター選出を果たしたルーキーイヤー以来となる、最高レベルの球威を取り戻しているという。速球は平均96.2マイル、最速98.9マイルを計測。代名詞の「ゴーストフォーク」は、打者の50％から三振を奪う圧倒的な決め球となっている。

さらに、スライダー、スイーパー、カーブといった変化球も鋭さを増している。完全復活を印象づける内容に、今季の千賀はメッツ投手陣の柱として、再び大きな役割を担うことになりそうだ。