こういうの待ってたあぁ！【3COINS新作】持ち運びに超便利♡「優秀アクセポーチ」

アクセサリーを持ち歩きたいけれど、なくしたり絡まったりするのは避けたい。それなら「アクセサリーポーチ」を使うのがおすすめです。【3COINS（スリーコインズ）】の新作アクセポーチは、手に取りやすい価格ながらも可愛らしいデザインで、使い勝手もよさそう。安心してお気に入りを持ち歩けるかも。

バッグに付けて持ち歩けるアクセポーチ

【3COINS】「ハートアクセサリーポーチ」\880（税込）

ハート × ピンクの可愛らしさが目を引くポーチ。内側にはポケットが付いており、ピアスやネックレスを分けて収納できるので、絡まりを防げそう。ストラップでバッグの持ち手などに付けられて、存在感のあるチャームにもなってくれます。

マカロンみたいなフォルムに一目惚れ

【3COINS】「ミニアクセポーチ」\550（税込）

さらにコンパクトに持ち運びたいなら、ミニサイズのアクセポーチも要チェック。内側はクッションになっていて、アクセが中で動くのを防ぎます。まるでマカロンのようなフォルムは、バッグに付けるだけで気分まで上がりそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M