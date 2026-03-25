帰宅前にペットカメラをのぞいてみると…？そこに映っていた愛猫の予想外な姿が、尊いと反響を呼んでいます。話題の投稿は2万4000件以上の「いいね！」を獲得し「平和や…。この平和を守るためなら、お仕事がんばれるね」「こんなふうに過ごせるのも飼い主さんが働いてくれるから…」「働きがいってもしかしたらこういうことなのかもしれない」とのコメントが寄せられていました。

【写真：仕事を終えて『ペットカメラ』を見たら、愛猫が…思わず笑ってしまう瞬間】

カメラに映った愛猫の姿に「一気に元気に」

Threadsアカウント「ふーちゃん」に投稿されたのは、何気ない姿で飼い主さんを元気にした猫ちゃんたちです。1日働いてお疲れの飼い主さんが会社を出たあと、ペットカメラで愛猫たちの様子を確認したのだそう。すると画面には、部屋の真ん中で仰向けになって寝ている「ふー」ちゃんが映っていたといいます。隣には、猫らしく丸くなって寝ている「まろ」ちゃんも。この姿を見た飼い主さんは一気に元気になったそうです。さらに帰宅すると、ふたりが可愛くお出迎えしてくれたといいます。

また別の日にペットカメラを確認した際も、ふーちゃんは朝から夕方まで仰向けのままだったり、「どうしてその体勢になったの？」という状態でイスの上で寝ていたりと、ユニークな姿を見せてくれたそうです。まろちゃんと仲良くお昼寝したり、毛づくろいをしてあげたりと、お兄ちゃんらしい一面が見られることもあるといいます。どんなときも飼い主さんを笑顔にしてくれる、ふーちゃんとまろちゃんでした。

尊すぎるお出迎え準備に「癒される」の声

ふーちゃんたちの寝姿を見たThreadsユーザーたちからは「これは…今日一日頑張って働いた甲斐がある！て思えますね！何なら私まで頑張れそうです」「頑張るご主人さんが帰宅したとき、最高に労うための準備ですね」「見事なへそてんww」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「ふーちゃん」では、ふーちゃん、まろちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ふーちゃん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。