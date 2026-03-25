たっっぷりクリームに癒されるぅぅぅ♡【ローソン】次食べたい！「ご褒美スイーツ」

頑張った日のご褒美や、ちょっと贅沢したい日のスイーツを探すなら、【ローソン】のスイーツコーナーをチェックしてみて。クリームがたっぷり入って、自分へのご褒美として文句ナシの「ご褒美スイーツ」に出合えるはず。そこで今回は、クリーム好きさんにもおすすめできる、ローソンのご褒美スイーツをご紹介します。

コクがある軽い口どけのクリームがたっぷり

「ウチカフェスイーツ」の新商品として、2026年2月23日に発売されたのが「しっとりビスケットサンド クリーム」。商品名にもあるように、しっとりしたビスケット生地で軽い口どけのクリームをサンドしたスイーツです。ビスケット生地とクリームというシンプルな組み合わせだからこそ、それぞれのおいしさがより一層楽しめそう。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると、「素朴なビスケットとクリームの相性が抜群」「クリームは硬くも柔らかくもなくもっちりとしてコクのある感じ」とのこと。

チョコレートとクリームの両方を味わえる

「しっとりビスケットサンド ショコラ」は、クリームの中央にガナッシュが入っている点が特徴的です。公式サイトによると、「カカオ分62％のチョコレートを使用したガナッシュ」とのことで、チョコレートのコク深さもしっかり感じられそう。@sujiemonさんは「シンプルなのに奥深さのある味わい」とコメントしています。ビスケット生地にもチョコチップが入っており、クリームもチョコレートも両方味わえて、大満足できるはず。

抹茶の渋みと香りを楽しめそう！

「ウチカフェスイーツ」で複数のバリエーションが登場している「どらもっち」。その新作として「どらもっち つぶあん＆抹茶ホイップ」が登場。抹茶ホイップとつぶあんが使用されており、「どらもっち」シリーズの中でも和菓子寄りの仕上がりに。宇治抹茶ペーストが使用されているため、

甘みだけでなく、抹茶の香りや苦みも感じる本格的な仕上がりが期待できそう。@sujiemonさん曰く、「想像以上に渋みが強くて驚きます」とのこと。

甘さとほろ苦さの絶妙なバランス

@pan.oyatsuさんが「口いっぱいにほおばれるので多幸感MAX」とコメントするのは、「白いちぎりパン コーヒー入りホイップ」。パンの中のホイップクリームには、「明治おいしいミルクコーヒー」が使われており、ミルクの甘さとコーヒーのほろ苦さを同時に楽しめそう。やや大きめサイズのパンにクリームもたっぷり入っているため、\171（税込）以上の満足感が得られるはず。

ローソンに登場したクリームたっぷりスイーツは、スタンダードなホイップクリームだけでなく、チョコレートや抹茶、コーヒーなどさまざまなフレーバーが楽しめるのも魅力の1つかも。満足感のあるご褒美スイーツで、癒しのひとときを過ごしてみませんか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる