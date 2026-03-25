猫ちゃんと過ごす平日の朝を紹介した動画が話題です。動画には「にゃんこアラームはすぐ目が覚めますよね」「️癒されました」等のコメントが寄せられ5万2千回以上再生されているようです。

【動画：朝４時、ネコに起こされた結果→大変そうだけど癒される『平日のルーティーン』】

とある平日の朝

YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」に投稿されたのは、猫のたっちゃんとみちこちゃんと飼い主さんのとある平日の朝の様子です。本当は6時に起きるつもりだったという飼い主さんですが、猫ちゃんに起こされてこの日は4時の起床だったそう。

早めに起きて出勤までかなり時間があったため、少しゆっくりしてから、飼い主さんは出勤準備を始めたのだとか。

思わぬハプニング

出勤準備を始めたのも束の間、リビングに行くと猫ちゃんが倒したと思われるハンガーラックや洗濯物かけが…。まだ時間に余裕はあると自分を励ましながらなおしていく飼い主さん。思いがけないハプニングに完全に目が覚めたといいます。

片付けが終わってもまだ出勤時間までは時間があり、一旦こたつでゆっくりすることにしたそう。たっちゃんは飼い主さんの膝の上でのんびりくつろいでいたのだとか。

帰宅すると猫ちゃんが添い寝

その後もお弁当作りなどをして忙しく朝を過ごす飼い主さん。ぎりぎりまで猫ちゃんと過ごしてから出勤したそう。

帰宅するとかなりのお疲れモードの飼い主さんの姿が。動画の最後にはそんな飼い主さんにそっと添い寝をするたっちゃんの姿が映っています。猫と暮らすと大変なこともありつつ、それ以上に癒してくれる存在であることを再認識させてくれる投稿となっていました。

ご紹介した投稿は5.2万回以上再生され「こんな可愛い子達に起こされて眠いけど…幸せだよね～」「にゃんこアラームはすぐ目が覚めますよね」等のコメントが寄せられ、猫ちゃんとの日常に共感した声や癒されたとの声が多く集まっていたようでした。

Youtubeアカウント「サビ猫。たっちゃん」では、たぬきちちゃん（通称たっちゃん）とみちこちゃんと飼い主さんのほのぼのとした日常が投稿されています。猫ちゃんとのありのままの日常のワンシーンにほっと癒されると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。