イングランド代表のSNS投稿に脚光

イングランド代表は3月のインターナショナルマッチで27日にウルグアイ代表、31日に日本代表と対戦する。

同国代表チームのSNS投稿に日本のサッカーファンが「熱い」と反応している。

トーマス・トゥヘル監督率いるイングランドは8戦全勝、欧州勢最速で北中米ワールドカップ（W杯）本戦出場権を獲得した。最新のFIFAランキングでは4位。今季31得点でゴールデンシュー争いでトップを独走するFWハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）らワールドクラスのタレントを擁する強豪国だ。日本代表にとってW杯に向けたテストマッチで戦うにはこれ以上ないほどの相手といえる。

日本とイングランドが試合を行うのは2010年5月以来16年ぶり。両国の対戦を初めて観戦するというファンも多いだろう。そうしたなかで、イングランド代表チームの公式Xが3月22日に更新され、3月の2試合のスケジュールが告知された。投稿された画像には「31.3.26」の日付の横に日本サッカー協会の八咫烏のロゴマークが載った。

試合を待ちわびるファンからは「ここに日本代表のマーク出てくるの熱い」「ここにJapanおるのえぐ」「記念にスクショしといた」「近付いてきた」「日本代表のエンブレムあるの誇らしい」「日本人としてテンションが上がる」といったコメント寄せられていた。

聖地ウェンブリー・スタジアムで行われる一戦。森保ジャパンは“スリー・ライオンズ”を相手にどのような戦いを見せてくれるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）