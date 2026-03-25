米メディアがパワーランキングのトップ20を公開

アメリカメディア「スポーツ・イラストレイテッド」が北中米ワールドカップ（W杯）出場国のパワーランキングのトップ20を公開した。

森保一監督率いる日本代表は17位にランクインした。

日本は今大会のアジア予選で圧倒的な強さを見せ、史上最速となる3試合を残した時点で本戦出場権を獲得。初出場の1998年フランスW杯から8大会8度目の出場となる。最新のFIFAランキングでは19位で、アジア最高位だ。

発表されたパワーランキングでは16位のベルギー代表に次ぐ17位に名前が載った。「予選16試合の内、13試合で勝利を収め、敗れたのはたった1試合。54得点とわずか3失点の圧倒的な強さで予選を突破した」と本戦出場までの道のりが紹介された。

現在のチームについては、代表的な選手としてMF久保建英（レアル・ソシエダ）とFW上田綺世（フェイエノールト）の名前が挙げられたうえで、「経験豊富な選手と若手のバランスがうまく融合し、（久保や上田といった）試合を決めるクオリティーを持った選手が揃う」との評価に。昨年10月にブラジル代表から史上初勝利を挙げたことにも触れられ、「世界のトップレベルと競えることを証明した」と評された。

同ランキングの1位はFIFAランキングと同様にスペインで、2位も同じくカタールW杯王者のアルゼンチン。さらに3位はイングランド、4位フランス、5位ポルトガルと続いた。6位にはダークホースのノルウェー。7位には日本とグループリーグで対戦するオランダが名を連ね、以下8位モロッコ、9位ドイツ、10位ブラジルまでがトップ10の顔ぶれとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）