クロアチアリーグで決まったゴールが話題

クロアチア1部イストラは現地時間3月20に行われたリーグ戦のNKヴァラジュディン戦で2-1の逆転勝利を収めた。

試合は前半にリードを許す苦しい展開となったが、終盤の連続ゴールで勝ち点3を獲得。クロアチア紙「ユタルニ・リスト」は「HNL（クロアチア1部）の歴史上、最も奇妙なゴールのひとつがイストラに勝利をもたらした」と驚きを持って報じている。

ホームのイストラは序盤にチャンスを作るも決めきれず、逆にバラジュディンに先制を許してしまう。そして後半、試合のペースを落とし始めた終盤に劇的なドラマが待っていた。それまで精彩を欠いていたマルセル・ハイシュターとラドシェヴィッチがヒーローへと変貌を遂げる。同メディアは「2つの不意のシュートがブロックを打ち破った」と言及し、スタジアムに衝撃が走った逆転劇を詳細に伝えた。

特に決勝点となった2点目については話題を呼んでいる。MFラドシェヴィッチが正面からシュートを放つと、グラウンダーのボールがゴールへ向かう。相手GKはセーブするために飛び込んだが、ボールはピッチが荒れたペナルティースポットで跳ねてネットへと吸い込まれた。

同紙も「ボールはゴールにすら向かっていなかったのではないか？」と疑問を投げかけるほどの「かなりの運」が味方したと指摘。さらに現地メディア「tportal」も「奇妙な、異例のゴールで逆転勝利」「空中に跳ね上がり、GKゼレニカを欺いた」と報じていた。（FOOTBALL ZONE編集部）