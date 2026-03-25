アイドルグループ・Rain Treeの加藤柊が23日、自身のインスタグラムで手話技能検定4級に合格したことを報告した。



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「手話技能検定4級に合格しました」と伝えた加藤。きっかけは大学の授業だったと明かし、「授業で学んでから手話の楽しさを知り勉強を続けていて今回初めて受験してみました！」と経緯を説明。「今後のお仕事にも繋げられるよう頑張ります」と結んだ。



手話技能検定4級は500程度の単語数の習得が求められ、学習期間の目安は1年(80時間)程度。店舗や窓口での簡単な接客の会話や日付や時刻、金額などの数字が入った表現、感情や動物、スポーツ、地名などの幅広いカテゴリーに及ぶ。



加藤は2005年生まれ、北海道出身。今年成人式を迎えた20歳の大学2年生。昨年6月には体調を崩し休養したが、今年1月17日のファンクラブイベントから活動を再開した。当時のインスタグラムでは丁寧な直筆文字のメッセージで思いを伝えている。



「おめでとう」の合格を祝福する声とともに、ファンからは「すごい！尊敬」「さすが、努力家」「手話まで出来てしまうとは」「お仕事の幅が広がるといいね」といったコメントが届いていた。



（よろず～ニュース編集部）