世界展開のデザイナーズ家具が青山に上陸！ coconordic Japan「coconordic 青山ショールーム」

記事ポイント ココ・シャネルの美学と北欧文化を融合した世界展開のデザイナーズ家具ブランド自社工場での一貫生産体制により、1点からのフルオーダーに対応2026年2月20日に青山ショールームをオープン（予約制） ココ・シャネルの美学と北欧文化を融合した世界展開のデザイナーズ家具ブランド自社工場での一貫生産体制により、1点からのフルオーダーに対応2026年2月20日に青山ショールームをオープン（予約制）

coconordic Japan が、デザイナーズ家具ブランド「coconordic（ココノルディック）」の青山ショールームを2026年2月20日（金）にオープンしました。

ココ・シャネルの美学に共鳴して誕生した同ブランドは、ハワイやオーストラリア、シンガポールなど世界各地に拠点を持ち、国際的な評価を高めています。

coconordic Japan「coconordic 青山ショールーム」

名称：coconordic 青山ショールームオープン日：2026年2月20日（金）所在地：東京都港区南青山3-7-1 VORT表参道east 3F来場：予約制

coconordicは、2011年に創業者がココ・シャネルの美学――「私は美を崇拝する。

しかし、ただ”きれいなだけ”のものは嫌い」という言葉に深く共感したことを原点に誕生したブランドです。

北欧（Nordic）での長年の生活経験と北欧文化への愛着が、ブランドのデザイン思想に大きな影響を与えています。

日本では、BtoB取引でホテル・マンション等に豊富な実績を持つメガクリエイトが販売元となり、本格展開を開始しています。

視覚的な美しさと”実用の美”を追求するブランド哲学

coconordicが一貫して追求しているのは、視覚的な美しさだけでなく、使い続けることで価値が深まる”実用の美”です。

自然主義を大切にし、素材・構造・使い心地のすべてに意味を持たせるという哲学が、ブランドの根幹を支えています。

モダン・ミニマルを軸に、ライン（線）を第一のコンセプトとした芸術性と機能性の両立が大きな特徴です。

ソファ、ベッド、マットレス、テーブルなどのプロダクトに加え、空間全体を構成するトータルデザインを提案しています。

単なる家具ブランドの枠を超えた存在として、国内外のプロジェクトで採用されています。

KIKO ARTとの協業によるアート空間演出

coconordicには、フラワーアートデザイナーのKIKO氏がメンバーとして参画しています。

KIKO ARTは、現代アート・植物・空間デザインを融合する複合型アートブランドとして、東京ミッドタウンや渋谷ヒカリエなどで作品を発表してきました。

国内外で多数の受賞歴を持つアーティストとの協業により、家具とアートを融合させた没入型空間体験を創出しています。

“プロダクト”を超えた空間づくりが、coconordicの独自性を際立たせています。

自社工場による一貫生産体制

coconordicの大きな特長のひとつが、設立当初から自社工場を保有し、設計・研究開発・製造までを一貫して自社で行っている点です。

海外高級家具ブランドでは非常に稀な体制を確立しています。

使用素材にも徹底的にこだわり、多層構造の無垢合板（E0等級以上）、北米FASグレードのウォールナット・アッシュ材、イタリア製天然大理石、高品質本革など世界基準の素材を採用しています。

金物にはドイツ・オーストリア・イタリア製の高級部材を使用し、耐久性と美観を高い次元で両立させていました。

素材選びから仕上げまでの全工程を自社で管理することで、品質の一貫性を保っています。

1点からのフルオーダー対応

ソファ、ベッド、テーブルセット、サイドボードなど、住空間を構成するメイン家具全般をラインナップしています。

サイズ・素材・仕様などのフルオーダーにも可能な限り対応しており、OEM商品としての製造実績もありました。

富裕層の個人邸宅はもちろん、ホテル、設計事務所、空間デザイン会社など、多様なプロジェクトニーズに対応しています。

ソファ、ベッド、マットレスは1点からフルオーダーが可能です。

青山ショールーム

青山ショールームは、「家」にまつわる美しいものを共有し、「家」のための美を創造する場として設計されています。

視覚的な美しさと実用性を兼ね備えた”自然主義”をコンセプトに、家具単体ではなく空間としての体験価値を提案しています。

来場は一般のお客様・業界関係者ともに基本的に予約制となっており、じっくりと相談・体験できました。

日中はガラス越しに自然光が差し込み、家具やアートが柔らかな光に包まれる空間となっています。

coconordic Japan「coconordic 青山ショールーム」の紹介でした。

よくある質問

Q. 名称について教えてください。

A. 名称はcoconordic 青山ショールームです。

Q. オープン日について教えてください。

A. オープン日は2026年2月20日（金）です。

Q. 所在地について教えてください。

A. 所在地は東京都港区南青山3-7-1 VORT表参道east 3Fです。

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