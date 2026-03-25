◆第４９回京浜盃・Ｊｐｎ２（３月２５日２０時１０分発走、大井競馬場・ダート１７００メートル）

３歳ダート３冠に直結する、第４９回京浜盃・Ｊｐｎ２は２５日、大井１７００メートルで行われる。７頭（ＪＲＡ４、南関東３）の少頭数だが強者がそろった。本命は、ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３を制し、全日本２歳優駿・ＪｐｎＩでも２着の牝馬タマモフリージア。２４年にダートグレード競走に昇格以降では初の牝馬制覇を飾り、南関クラシック戦線への切符を手に入れる。なお、３着以内のＪＲＡ所属上位２頭、地方所属の上位２頭に羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井）への優先出走権が与えられる。

紅一点のタマモフリージアは、キャリアこそまだ３戦だが、京都で新馬戦を快勝した後、門別のＪＢＣ２歳優駿を制覇。前走、川崎での全日本２歳優駿はタイム差なしの首差２着と、競馬場を問わず馬群を抜け出す器用さと、直線での瞬発力が魅力。初コースでも広い大井に替わるのは歓迎材料で、再び牡馬を破ってダートクラシック候補に名乗りを上げる。

３戦連続２着の後、２連勝で前走のブルーバードＣ・Ｊｐｎ３を制したフィンガー。外差し有利な馬場だったとはいえ、直線での接戦を１馬身半差、制したのは評価できる。相手はやや骨っぽくなるが、７頭立ての少頭数ならチャンスは十分だ。

カタリテは前走で対抗馬にかわされて２着も、初の地方馬場、ナイター、栗東からの長距離輸送をクリアできたのは大きい。距離にもめどを立て臨む１７００メートル戦。淡々とした流れの好位から早め抜け出しを計れれば、上位争いに加わる。