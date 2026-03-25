女優の新川優愛が４月２４日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（金曜・後１１時１５分）に出演することが分かった。

原作は同名人気コミック。余命宣告された夫・葵（白洲迅）が、妻・美月（桜井日奈子）に愛人がいることを知り、息子の未来を守るために復讐（ふくしゅう）に突き進んていく姿を描いた“リベンジ・ラブサスペンス”。新川は葵を支える共感力系同期・藤野真莉を演じる。

◆新川優愛（藤野真莉役）のコメント

企画書をいただいたときに、「余命３ヶ月のサレ夫」というタイトルだけでもすごいインパクトだし、情報量が多いなと思いました。最近、“サレ妻”などのワードをＳＮＳで見かけることもありますし、私も女性が不倫をされてしまう内容の作品には出演させていただいたことがあるんです。でも、このドラマは女性ではなく男性が不倫をされてしまうという部分が、とても新鮮でした。

“不倫復讐”というヒリヒリする展開の中でも、命のことや、男女関係だけでない人と人とのつながりをきちんと描いていく作品だと思っています。秘密を抱える真莉が葵にどう寄り添って力になっていくのかに注目していただきたいですし、命の大切さや、人を想う気持ちが皆さんの心に響くとうれしいです。