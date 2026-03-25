モデルでタレントの貴島明日香が沖縄を訪れた際の様子を公開し反響を呼んでいる。

２５日までに自身のインスタグラムで「沖縄の竹富島に行ったときのＹｏｕＴｕｂｅを更新しました」と書き出し、上下白黒の水着姿で海辺を散策する様子や、ロングヘアをゆるやかに巻いて髪にハイビスカスを付け、全身紺系のコーデで竹富島を堪能する様子などをアップ。「竹富島は本当に時間がゆっくり流れていて、心から癒されたなぁ。夜は流れ星をたくさん見て、朝は朝日が昇る瞬間に立ち会って、とても幸せな気持ちになりました ご飯も思わず唸るほど美味しくて感動した」と竹富島での時間を振り返り、「シュノーケリングやバスソルト作りなど、アクティビティもたくさん楽しんだので、『あすかさんち。』ぜひぜひ観てください」と呼びかけた。

この投稿にファンからは「可愛すぎん？」「横顔美人すぎてびっくりしました！」「透きとおる美しさ最高キュート癒されます」「脚長〜い」「ハイビスカスに美しさが負けてないっ！！」「めちゃくちや肌綺麗ですね」などの声が寄せられている。