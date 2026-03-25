佐藤駿、前回の世界選手権が今シーズンの自信に。五輪より攻めた構成と「新しいものに挑戦したい」大技へ見せた意欲

3月25日からチェコ・プラハで開催する世界フィギュアスケート選手権。

「世界一」の称号と来年の世界選手権の出場枠がかかった、今シーズンを締めくくる重要な一戦だ。

この大会に、2度目の出場を果たすのが佐藤駿（22）。ミラノ・コルティナ五輪団体銀・個人で銅メダルを獲得している。

団体戦のトリというプレッシャーを見事にはねのけた佐藤。前回の世界選手権をきっかけに、今シーズン「自信がついた」という。初出場した佐藤のミラノ・コルティナ五輪と今シーズンを振り返る。

団体銀メダルに大きく貢献

ミラノ・コルティナ五輪団体で日本のトリとして男子フリーに登場したのが、オリンピック初出場の佐藤。

プレッシャーのかかる場面でも代名詞の4回転ルッツを決めるなど、パーフェクトな演技を見せた。

自己ベストを更新する会心の演技。力強いガッツポーズも飛び出し、坂本花織も佐藤の演技に涙していた。金メダルのアメリカには及ばなかったものの、団体銀メダルに大きく貢献した。

「団体のフリーの日、顔やばかったよ」

こう振り返るのは、幼い頃からのライバルで、ともにオリンピックに出場した鍵山優真（22）と三浦佳生（20）の2人。

佐藤は「（会場に）入った時から雰囲気に飲まれていた感じはあるけど、団体の“うたまさ”の演技を見て、ちょっと自分の中でイメージつけられたから、みんなのいい演技がそのまま自分の演技にもつながったかなと思う」と振り返る。

団体のトリは佐藤にとってかなりのプレッシャーだったようで「点数的にも並んで、男子で決まるのはわかっていた。オリンピックの最初の演技がこれかってなったけど、いい流れはできていたから、それを断ち切らないように」と覚悟を決めて挑んだと話す。

鍵山から「団体のフリーの日、顔やばかったよ」とツッコまれると、佐藤も「なんなら前日からやばかった…。でもそこで緊張していたから本番冷静になれた」と苦笑する。三浦が「あのフリーはしびれた。本当にかっこよかったよね」と絶賛すると、鍵山もうなずいていた。

そして個人戦でも佐藤の勢いは止まらず、ショート9位から、再び会心の演技でジャンプアップし銅メダル獲得。佐藤の目には感動の涙があふれていた。そして、銀メダルの盟友・鍵山とともに表彰台にのぼった。

「去年の世界選手権から自信がついた。主要国際大会でも結構いけるだろうみたいな、世界選手権でできたんだからここでもできるでしょ、というモチベーションで全部の大会、オリンピックも臨めた」

「失敗を恐れずに」宇野からの提言

幼い頃から“ジャンプの天才”として名をはせていた佐藤。15歳では羽生結弦さんに次ぐ、日本人2人目となる4回転ルッツを成功させる。2019年のジュニアグランプリファイナルでは、鍵山をおさえて優勝した。

しかし、伸び悩んだ時期もあり、「安定感」という課題も抱えていた。

そんな中、2025年の世界選手権。初出場の大舞台で堂々の演技を見せ6位入賞を果たす。

大会前、宇野昌磨さんと対談した際にもらったアドバイスが自身を変えたと佐藤は言う。

「失敗してもいいんだと（宇野が）おっしゃっていて。自分はそれまで失敗は怖くて、1個の失敗でも動揺していたんですけど、話しを聞いてから確かにな、と思って。ノーミスをするってものすごく難しいことだと思うので、それをあまり意識せず、練習はできているので失敗を恐れずに行くだけだと思って（前回の）世界選手権も挑みました」

そこで得た自信を力に変え、4回転ルッツの成功率と比例するように、今シーズンは結果を出し続けた。

目標とする選手、鍵山に「勝ちたい」

佐藤、鍵山、三浦の「3人で五輪へ出場する」という夢もかなえ、目標にはしていたが「メダリストとして帰国する」というイメージはできていなかったという、五輪のメダルも手にした。

そんな佐藤が一番勝ちたい選手が、鍵山だ。

「目標とする選手の一番が鍵山選手。すごく勝ちたい気持ちは強いですし、世界選手権では今までで一番勝ちたい思いが強いので、勝てるようなスケートができるように頑張りたい」

「ずっと追いかけて戦ってきました。先シーズン（2024年）の全日本選手権であまりいい結果が出なくて7位で終わってしまった、その悔しさもあります。優真は優勝し、その悔しさを味わって、今シーズンは優真に追いついていきたい思いでやっている。一緒に表彰台に乗ることができて本当によかった」

大技への挑戦に意欲も

そんな佐藤が今後見据えるのは、大技への挑戦。

「（4年後に向けては）4回転アクセルとか、新しいものに挑戦したい気持ちが強い」

世界選手権前、練習拠点を訪ねると、4回転フリップの練習をする佐藤の姿があった。新たな4回転ジャンプの習得に意欲を見せていた佐藤だったが、今シーズン主要大会では投入のなかった大技を入念に練習していた。

「フリップの調子がいいのもありますし、フリーについては4本でやるならしっかり4本決められるように」

目指すのはフリーでオリンピックよりも多い、4回転ジャンプ4本の攻めた構成。

来たる世界選手権に向けて、佐藤は「オリンピックの3位よりも高い順位を目指したい」と意気込む。

「オリンピックよりもいい演技を見せたい思いはありますし、見てくださる全員の心に残るような演技を見せたいと思っているので、そういった演技を目標として頑張っていきたい。自分が納得するようなスケートができたらそれが自分の理想の演技かなと思う。終わったときに自分がよかった、このプログラムで滑ってよかったという演技ができたら」

男子はほかに、ミラノ・コルティナ五輪では8位だった“4回転の神”ことイリア・マリニンや2024年銅メダリストのフランス代表アダム・シャオ・イムファなどが出場する。