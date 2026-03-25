スピードスケート五輪金メダリストの高木菜那さん（33）が24日、自身のインスタグラムを更新。今季限りで現役引退した妹、高木美帆（31）とのツーショットを公開した。

「先日の本のイベントでファンの方に頂いた手作りポーチ 見た瞬間 え！？すごくない！？ってなりました」とつづり、スケート靴がデザインされたポーチを持つ美帆さんとのショットをアップした。

「私は緑が好きでスケート靴も緑と白カラーだったんですけど、靴の緑とシステムの緑の色が違ってるのも ちゃんと表現されててびっくり」と菜那さん。「スケート靴は基本的にオーダーメイドで 選手それぞれの個性が出るところでもあるので めちゃくちゃ嬉しかったです」と感謝し、「そして美帆のも頂いたので帰って渡したらめちゃ喜んでたので写真をパシャリ」とつづった。

「ファンの方にもらったものをインスタに載せるのはもしかしたら初めてかもしれませんが、今まで頂いたものも大切に使わせていただいてます ありがとうございます さあこのポーチに何入れようかな？」と記した。

ハッシュタグでも「#ブレゼント」「#嬉しい」「#speedskating」「#高木姉妹」と添えた。

「お二人揃ってが何だかホッとします」「かわいい」「姉妹で２ショット素敵ですね」「素敵なプレゼント」「仲良し姉妹」「とっても素敵ですね」などの声が寄せられている。