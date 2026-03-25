「思う存分、自分の力を出す」三浦佳生、2度目の世界選手権へ。オリンピックの悔しい気持ちを力に4年後への決意

3月25日からチェコ・プラハで開幕する世界フィギュアスケート選手権。

2度目の出場となるのが、三浦佳生（20）だ。ともに出場するミラノ・コルティナ五輪団体・個人銀メダリストの鍵山優真（22）と、銅メダリストの佐藤駿（22）とは幼い頃から切磋琢磨してきた。

“ランボルギーニ”と称されるハイスピードなスケーティングと、ダイナミックな4回転ジャンプが武器の三浦。2つ年上の2人のライバルを追い続け手にした初めてのオリンピックと、三浦の4年後への決意に迫る。

五輪は4年後へのいいステップアップに

「五輪は普段起こらないことが起きる舞台だった。そういう難しさはあるなと思いました。結果はよくなかったですけど、それ以上にいろいろな経験ができて4年後を見据えるなかで、いいステップアップと捉えています」

2025年9月、三浦と鍵山、佐藤はイタリアの地で行われたロンバルディア杯に3人そろって出場した際、「3人でまた戻ってこよう」と誓った。

それから血のにじむような努力を重ね、五輪最終選考会となった全日本選手権で3位表彰台にのぼり、三浦は夢舞台への切符を勝ち取る。

1月の四大陸選手権では優勝を果たし、そのままの勢いで五輪へ挑んだ。

しかし、そこで待っていたのは予期せぬ事態だった。

ミラノ・コルティナ五輪個人戦のショートプログラム2日前。ミラノでの公式練習で靴が破損してしまった。

「大会期間中だったから、そこに焦りを感じた部分はある」と当時の心境を振り返った三浦。

テープで応急処置をし、なんとか試合に向けて調整を続けた。

不安を抱えながら挑んだショートプログラムでは、ジャンプなどのミスが重なってしまい、結果はまさかの22位だった。

難しい状況のなかでの演技だったが三浦は「そういうのは関係ない。ただ自分が弱かっただけだと思うので、悔しい」と暗い表情を見せた。

それでもフリーでは再び気持ちを奮い立たせ、執念の演技を披露。総合13位へと順位を上げた。

五輪の悔しさを世界選手権で晴らす

「ショートはうまくいかなくて、フリーは逆に自分の自信を捨てずに信じていったから、まぁまぁよかった。僕はもちろん次の4年もやるので、ステップアップのためには必要な経験だったと思っている。がっつり今から頑張りたい」

そう決意を語った相手は、長年のライバルである鍵山と佐藤だ。鍵山からは「4年後は背中を見せて頑張って」とエールをもらった。

2人からオリンピックの感想を聞かれた三浦は「初めてのオリンピックだったけど、特別な試合だからっていうのはなく、いいモチベーションで臨めた」と振り返る。

そして、ショートで4回転サルコーが抜けた際に冷静にリカバリーした話題へ。鍵山から「あの一瞬で冷静になれたのはすごい」と言われた三浦は、こうしたことを想定する練習を積んでいたとし、「ある意味、そこは練習通りになった」と語った。

「13位という結果で自分としては悔しい結果ですけど、これをポジティブに捉えて、現状を受け入れて次の4年間の力になっていけば。オリンピックがダメだったから、この悔しさをまずは世界選手権に向けて、練習できることを出し切れば結果はついてくると思う」

思う存分、自分の力を出したい

オリンピックが終わってから約2週間後、横浜の練習拠点を訪ねると、精力的に練習する三浦の姿があった。

ジャンプは成功するまで何度もトライしていた。

シーズン最終戦の世界選手権で目指すのは、“日本の出場枠3枠獲得”だ。

「優真君と駿君がいれば大丈夫だと思うんですけど、甘えずに僕も頑張って行けたら」

2人の存在について改めて聞くと、「一緒にいてすごく楽しいけど、氷に乗ったら2人とも異次元のスケートをする。結果的に（2人は）2位、3位で普段起きないことが起きるオリンピックでこれだけ安定して演技ができたのは彼らの底力。こういったところが自分はまだ足りていない」と語る。

4年後を見据える三浦は、メダルへの憧れを「小さい頃からそういった夢はありますが、あの2人に勝たないといけないので、そこの差をどうやって埋めていくか。あとはジュニアから（中田）璃士くんも来るので、それを踏まえて自分はもっと頑張らないといけない」と自身を奮い立たせた。

世界選手権に向けて「大きな大会なので、緊張はすると思うんですけど、それを楽しんで、自分の出来ることにフォーカスしてやれば結果もついてくるかなって思うので、まずは頑張りたい。世界選手権で思う存分、自分の力を出したい」と意気込んだ。

男子はほかに、ミラノ・コルティナ五輪では8位だった“4回転の神”ことイリア・マリニンや2024年銅メダリストのフランス代表アダム・シャオ・イムファなどが出場する。