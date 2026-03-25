ネットで愛犬用のレインコートを購入したという飼い主さん。早速、届いたレインコートを着せてみたら…まさかの結末が話題になっているのです。

まさかの落とし穴が…！？あまりにも可愛すぎるその光景は記事執筆時点で218万回を超えて表示されており、3.7万件のいいねが寄せられました。

【写真：雨の日散歩のため『犬にレインコートを着せた』結果…『一旦考えさせて』思っていたのと違う光景】

ネット購入したレインコートを犬に着せた結果…

Xアカウント『@inugairu706』に投稿されたのは、ペキニーズ「おこめ」くんのお姿。

飼い主さんは、雨の日でもおこめくんが快適にお散歩が楽しめるように、真っ白でふわふわなボディができるだけ濡れないように、ネット通販でレインコートを購入されたのだそう。

レインコートが届くより先に雨の日を迎えてしまった際には、自家製レインコートを準備したものの…役目を果たすことなく、10秒ともたずに破壊されてしまうという苦い過去も…。

まさかの結末に爆笑

満を持して、無事に到着したレインコートをおこめくんに着てもらったところ…想定外の結末を迎えることとなったといいます。

透明のレインコートを着用したおこめくん、ボディの部分はぴったりと隠しきれており、サイズは完璧なように見えるものの…。

お顔周りが、もう1つおこめくんのお顔が入りそうなほど余裕が出てしまうことに…。

『OK。一旦ちょっと考えさせて、』

思わずそう呟いてしまったという飼い主さん。どうやら、おこめくんのマズルの長さが控えめなお顔立ちには余白ができてしまった模様。

納得のいかないおこめくんの表情も相まって、シュールかつ愛くるしいそのお姿は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「あまりにもでかいｗｗｗ」「本当に行くの？って顔可愛い」「頭と顔完全に守れるからアリか…？」「サンバイザーみたいで可愛いｗ」など多くのコメントが寄せられています。

赤ちゃん感が可愛すぎるペキニーズの男の子

2022年12月19日生まれのおこめくんは、甘えん坊でマイペースな男の子。

おっとりとした雰囲気を纏うぬいぐるみのようなお姿の持ち主ながら、時には飼い主さんを驚かせるほどのわんぱくっぷりを披露することもあるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら自分らしくのびのびと幸せに暮らすおこめくんのお姿は、ペキニーズの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@inugairu706」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。