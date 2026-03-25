女優の葵わかなが友人の結婚式に出席したことを明かした。

２５日までに更新したインスタグラムで「先日、小・中の同級生の結婚式に行ってきました」と報告した葵は、フロントに繊細な刺繍が施され、袖には透け感のあるレース素材をあしらった上品なワンピース姿で登場。「昔馴染みの友達と大切な日に集まれて本当に幸せな日だった〜！女の子たちみんなで思い思いにオシャレして集合！もとっても楽しかったです 写真もたくさん撮りました。」と振り返り、「素敵なお友達と出会えたなぁ〜としみじみするメンバーです。年齢に伴って、職業をはじめ環境はみんなバラバラだけど、集まればあの頃に戻れる友達。年々、ありがたみというか、楽しさが増してく不思議」と、ありがたみを噛みしめた。

この投稿にファンからは「幸せのおすそ分けありがとうございます」「わかなさんの笑顔は爽やかで素敵です」「なんて素敵なんでしょう… お召し物お似合いです」「めちゃめちゃ可愛い〜」「ドレスもヘアスタイルも似合ってて可愛い！！」などの声が寄せられている。

葵は２００９年に女優デビュー。ドラマや映画、ＣＭ、ナレーションなど幅広く活動し、２０１７年にはＮＨＫ朝の連続テレビ小説「わろてんか」でヒロイン・藤岡てん役を演じた。