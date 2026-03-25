ランコム母の日2026♡限定コフレで贈る華やかビューティーギフト

2026年の母の日に向けて、ランコムから特別なコレクションが登場します。南仏グラースの美しいバラ園を舞台に、アーティストの感性が加わった幻想的なデザインが魅力。大切な人への贈り物にふさわしい、華やかで心温まるラインナップは、開けた瞬間から笑顔が広がる特別なギフト体験を叶えてくれます♡

夢の世界観♡限定デザインの魅力

今回のテーマは「夢のキャンバス」。子どもたちがバラ園で遊びながら贈り物を準備する、どこか懐かしく幻想的なシーンが描かれています。

ベルギーを拠点に活動するアーティスト、バーバラ・コックスの鮮やかな色彩と遊び心あふれる表現が、限定パッケージに落とし込まれています。

見るだけで心が弾むようなデザインは、母の日のギフトにぴったりです♪

SHIRO新作ルバーブハマナスで透明感ケア♡潤い満ちる4アイテム登場

選べる3種♡限定コフレ詳細

ジューシーチューブセット



価格：4,840円（税込）

ぷるんとした唇を叶える人気リップグロスのセット。

内容：ジューシーチューブ#16アーモンドドリップ15mL（現品サイズ）／ジューシーチューブ#05マシュマロエレクトロ10mL（限定サイズ）

ジューシーハンズトリオセット



価格：5,940円（税込）

3種の甘い香りが楽しめるハンドクリームセット。

内容：バニラフラッフ30mL／バイオレットトリート30mL／シュガリーローズ30mL

ラヴィエベルヴァニラヌードコフレ〈一部店舗・公式オンライン限定〉



価格：19,800円（税込）

上品な甘さが広がるフレグランスセット。

内容：オードゥパルファン50mL（限定品）／オードゥパルファン10mL（限定サイズ）

全国発売＜数量限定＞：2026年4月10日(金)

先行発売＜数量限定＞：2026年4月8日(水)阪急うめだ本店/HANKYU BEAUTY ONLINE

心に残る母の日ギフトを♡

華やかなビジュアルと実用性を兼ね備えたランコムの母の日コフレは、贈る人も受け取る人も幸せな気持ちにしてくれる特別な存在。

限定デザインと香り、使い心地のすべてが揃ったギフトは、大切な想いを届けるのにぴったりです♡

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。感謝の気持ちを込めて、心ときめく贈り物を選んでみてください♪