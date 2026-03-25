プロボクシングの元WBA＆IBF世界スーパーバンタム級統一王者で、昨年9月に同級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）に敗れたムロジョン・アフマダリエフ（31＝ウズベキスタン）が米リング誌のインタビューに応じ、5月にリング復帰する意向を示した。

アフマダリエフは昨年9月14日、名古屋のIGアリーナでWBA同級暫定王者として井上と団体内王座統一戦で対戦。井上のアウトボクシングに圧倒されて0―3で判定負けした。「選択肢を検討中で、近いうちに決めるが、5月には復帰する」とリング誌に明かしたアフマダリエフは「あの試合でダメージを受けなかったので、できるだけ早くリングに戻りたかった。井上選手と再戦したい気持ちはあるが、彼には指名試合があるので難しいだろう」と見通しを語った。

井上戦はベストコンディションではなかったという。それでも「試合後に何が起きたかを話したって何も変わらない。調整できなかったのは自分の責任だ。日本での試合は米国や欧州とは時間、ルール、スケジュールなどが大きく異なる。そこで大きな試合をする選手には誰にでも影響がある」と割り切り、「パウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）最強の一人である井上選手とリングを共有できたことは光栄で、貴重な学びとなった。あの夜は井上選手の方が優れたファイターだったと認める。素晴らしい戦術と規律で、彼は素晴らしい試合をした」と振り返った。

今後についてはスーパーバンタム級とフェザー級で「誰とでも対戦する用意がある」という。「タイトルマッチが理想だが、それは自分の力ではどうにもならない。個人的にはとにかく試合がしたい。リングが恋しい。まだまだ戦える力は残っているし、ファンの皆さんに最高の試合を見せたい」と話した。