自民党参院幹部が２４日、立憲民主党幹部に２０２６年度予算案の年度内成立への協力を改めて要請したのは、与党としてギリギリまで諦めない姿勢を示すためだ。

政府が２６年度予算成立のずれ込みを想定して暫定予算案の編成作業に入る中、審議日数を考慮すれば、年度内を断念する場合は、週内にも判断する必要がある。

自民の松山政司参院議員会長は立民幹部らとの会談後、記者団に「暫定予算は不測の事態に対する準備であり、我々はあくまでも（２６年度予算の）年度内成立を目指していきたい」と強調した。

自民が年度内成立の模索を続けるのは、高市首相が諦める気配を見せていないためだ。首相は２３日に暫定予算案編成に言及した際も、国会に提出するかどうかまでは明言しなかった。政府内には「首相は与党が参院で少数であることは理解しているが、年度内断念を納得しているわけではない」（高官）との声があり、自民は暫定予算案の編成作業をにらみつつ、２６年度予算の年度内成立の可能性を探る方針だ。

もっとも、野党は２６年度予算成立の前提として参院予算委員会で６０時間程度の審議を求めているが、審議時間は積み上がっていない。自民の磯崎仁彦参院国会対策委員長は２４日、立民の斎藤嘉隆国対委員長と会談し、２７日に一般質疑を６時間行うことで合意したが、それでも審議時間は計３９時間にとどまる。自民側は２８、２９日の休日に審議を行うよう求めているが、立民は応じない見通しだ。

政府・与党が年度内成立を断念する場合、数日内の判断が求められる。暫定予算案の審議に充てられる平日は３０、３１日しかなく、逆算すれば２７日には暫定予算案を閣議決定し、その前日には政府が提出方針を国会に説明する必要があるとの見方があるためだ。

タイムリミットが迫る中、自民側も「極めてシビアな状況」（松山氏）との認識で、立民からは「自民が２４日の会談を持ちかけてきたのは、『野党にお願いしたが年度内は厳しい』と首相に伝えるためではないか」（幹部）との声も出ている。