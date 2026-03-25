バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子（62）が25日、水曜パーソナリティーを務める日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜前5・50）に出演。この日、番組卒業となる中、“先輩”から痛烈なイジリを受ける場面があった。

昨年4月2日から1年、水曜パーソナリティーを務めた陣内はこの日、番組を卒業する。

「SHOWBIZ」コーナーでイベント終了後のお笑いコンビ「かまいたち」の2人を取材。濱家隆一は2021年から1年間、水曜パーソナリティーを務めた“先輩”に当たる。

番組卒業の陣内へのメッセージを求められた濱家は「何年やってらっしゃったんですか、陣内さんは？」と質問すると、スタッフは「1年くらいです」と回答。

濱家は「1年、全く一緒ですね、僕と」とニヤリ。続けて「クビですよね？」と痛烈なジョーク。相方・山内健司が「クビじゃない」とツッコむ中、濱家は「クビだと思うんですけど、本当に気持ち切り替えて頑張っていただきたいと思います。水曜日お疲れ様でした」とメッセージを送った。

このメッセージに、スタジオの陣内は「本当にこんだけで、イジってくれるっていうのは、芸人冥利（みょうり）に尽きますよね。私、違うけど」と笑いつつ「先輩が濱家さんか…。ちょっと、なんか微妙だな」と苦笑した。

MCの水卜麻美アナウンサーが「水曜クセモノばっかりです」と応じ、笑わせた。