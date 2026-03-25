「八王子」を抑えた1位は？ 東京23区外で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！【2026年調査】
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム賃貸駅ランキング 東京都下編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、全間取りタイプを対象にした総合ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
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第2位：八王子駅2位は「八王子」駅。JR中央線をはじめ横浜線・八高線の3路線が使える多摩エリアの主要駅です。駅前には大型の商業施設やオフィスが集まっており、生活面での利便性も高いエリアといえます。家賃相場（2026年1月時点）がトップ5の中で最も安い6.11万円という点も、幅広い層から注目を集める理由になっているようです。
第1位：町田駅1位は「町田」駅でした。前年に引き続き1位を獲得しています。小田急小田原線とJR横浜線が通っており、新宿方面にも横浜方面にもそれぞれ約30分前後でアクセスできる利便性の高さが特徴です。駅前には古くから続く「仲見世商店街」があり、人気の飲食店や個性的なショップが軒を連ねるなど、買い物環境の充実ぶりが高い支持につながっています。
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(文:田中 寛大)