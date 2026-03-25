進化したヤリスクロスに反響あり！

2026年2月20日、トヨタは「ヤリスクロス」の一部改良モデルを発表し、3月2日に発売を開始しました。新たな装備の採用やボディカラーの追加によって商品力が強化されており、販売店には多くの問い合わせが寄せられています。

ヤリスクロスは、ヤリスシリーズが持つ「軽快な走り」「先進の安全・安心技術」「低燃費」を継承しつつ、利便性と個性を彩る都市型コンパクトSUVとして2020年8月31日に誕生しました。

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現行モデルは、コンパクトカー向けのTNGAプラットフォーム（GA-B）を採用した初代です。

SUVらしい力強さと洗練されたプロポーションを両立しており、「X」グレードのハイブリッド車ではWLTCモード30.8km／Lというクラス世界トップレベルの低燃費を実現しています。

ボディサイズは全長4180-4200mm×全幅1765mm×全高1590mm、ホイールベースは2560mmです。

走行性能においては、ガソリン車に路面状況に応じた支援を選択できる「マルチテレインセレクト」、ハイブリッド車には電気式4WDシステム「E-Four」を設定。街乗りからレジャーまで幅広く対応する点が、幅広い層から支持を得る理由となっています。

安全面でも、「Toyota Safety Sense」が標準装備されていることに加え、昼夜の歩行者検知及び昼の自転車運転者検知など、衝突回避や被害軽減に寄与する「プリクラッシュセーフティ」が装備されています。

今回の改良では、利便性を高める装備がさらに充実しました。Z、Z“Adventure”、Gの各グレードには、コネクティッドナビ対応の「10.5インチディスプレイオーディオPlus」を標準装備し、車内での視認性と操作性が向上しています。

また、4WD車には「寒冷地仕様」が標準装備化されたほか、2WD車でもメーカーオプションとして選択が可能になりました。外観では、ドアミラーやシャークフィンアンテナにブラック加飾が全グレードで施され、より引き締まった印象を与えています。

ボディカラーには、新たなモノトーン色として「アーバンロック」が全グレードに設定されました。さらにZグレードでは、内装色として「カーキ」をメーカーオプションで選べるようになり、ユーザーの好みに合わせたカスタマイズの幅が広がっています。

それでは、今回の一部改良を受けて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

トヨタの販売店スタッフは次のように話します。

「2月の改良後、ヤリスクロスは非常に高い人気を博しています。現在、ガソリン車はすでにほとんど在庫が無い状況で、ハイブリッド車もまもなく在庫切れとなりそうな状態です。枠の問題もあり、すでに特別仕様車の『Z”URBANO”』や『GR SPORT』は在庫切れとなっています。

改良後の反響としては、Zグレードの人気が最も高いです。SUVを初めてご購入されるお客さまからは、『コンパクトSUVならではの小回りのききやすさに加え、目線が高く運転がしやすい』というお声を頂いています。

また、ヤリスから乗り換えた方の中には、『結婚に伴い家族が増え、荷物が多くなったことから収納面でも余裕のあるヤリスクロスはとても便利です』というようなお声も届いています。

また、今回追加された新色についても『シックでかっこいい』などと好評です」

ヤリスクロスの価格（消費税込）は、が212万6000円から335万5000円です。

装備のアップデートにより、さらなる魅力を備えた一台。購入を検討している場合は、早めに見積もりを取るなど、迅速な対応が必要となりそうです。