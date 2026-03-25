無念の不参加。冨安健洋がSNSで発信した覚悟の“11文字”。果たせなかった１年９か月ぶりの代表復帰
待望の復帰は叶わなかった。
日本サッカー協会は３月24日、英国遠征に臨む日本代表のメンバーでアヤックスのDF冨安健洋が怪我のため不参加になると発表した。
度重なる怪我に悩まされてきた27歳DFは、昨年末に加入したオランダの名門で着々と復活への道を歩み、今回の３月シリーズで１年９か月ぶりに日本代表に招集されていた。
だが、22日のフェイエノールト戦で、右ハムストリングを気にする様子で座り込み、途中交代。オスカル・ガルシア監督は「怪我ではない」と発言も、状態が懸念されていたなかで、代表活動は見送られることになった。
不参加が公表された日、冨安は自身のインスタグラムを更新。「It’s a part of process!!」（これはプロセスの一部）と綴り、日本語で「急がば回れ やることやる」と発信した。
この投稿には、かつてアーセナルで共闘し、アヤックスでもチームメイトで現在は負傷離脱中のオレクサンドル・ジンチェンコがハートの絵文字などを添えてエールを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！（Part２）
日本サッカー協会は３月24日、英国遠征に臨む日本代表のメンバーでアヤックスのDF冨安健洋が怪我のため不参加になると発表した。
度重なる怪我に悩まされてきた27歳DFは、昨年末に加入したオランダの名門で着々と復活への道を歩み、今回の３月シリーズで１年９か月ぶりに日本代表に招集されていた。
だが、22日のフェイエノールト戦で、右ハムストリングを気にする様子で座り込み、途中交代。オスカル・ガルシア監督は「怪我ではない」と発言も、状態が懸念されていたなかで、代表活動は見送られることになった。
不参加が公表された日、冨安は自身のインスタグラムを更新。「It’s a part of process!!」（これはプロセスの一部）と綴り、日本語で「急がば回れ やることやる」と発信した。
この投稿には、かつてアーセナルで共闘し、アヤックスでもチームメイトで現在は負傷離脱中のオレクサンドル・ジンチェンコがハートの絵文字などを添えてエールを送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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