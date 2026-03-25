69歳・秋野暢子、“ボリューミー”な手作り朝食を披露「卵とキャベツのデッカイサンドにしました」
俳優の秋野暢子（69）が24日、自身のインスタグラムを更新。手作りの“ボリューミー”な朝ごはんを披露した。
【写真】「卵とキャベツのデッカイサンドにしました」秋野暢子の“ボリューミー”な手作り朝食
秋野は「今朝はヨーグルトの買い置きが切れていて……卵とキャベツのデッカイサンドにしました」とつづり、耳つきの食パンに厚焼き卵とたっぷりのキャベツを挟んだサンドイッチを紹介。
テーブルには、ほかにオニオンスープ、カフェオレ、栄養ドリンクが並んでおり「しっかりたべます」と朝のルーティンを明かしていた。
コメント欄には「サンドイッチ美味しそう」「朝食にひと手間かけるのですね」「いつもいつも美味しそう」「今日も朝食をしっかり召し上がって一日元気過ごしましょう」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「卵とキャベツのデッカイサンドにしました」秋野暢子の“ボリューミー”な手作り朝食
秋野は「今朝はヨーグルトの買い置きが切れていて……卵とキャベツのデッカイサンドにしました」とつづり、耳つきの食パンに厚焼き卵とたっぷりのキャベツを挟んだサンドイッチを紹介。
テーブルには、ほかにオニオンスープ、カフェオレ、栄養ドリンクが並んでおり「しっかりたべます」と朝のルーティンを明かしていた。
コメント欄には「サンドイッチ美味しそう」「朝食にひと手間かけるのですね」「いつもいつも美味しそう」「今日も朝食をしっかり召し上がって一日元気過ごしましょう」など、さまざまな反響が寄せられている。