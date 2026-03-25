退社が決まっているフジテレビアナウンサーがラスト出演を終え、笑顔の近影が公開された。

７月上旬で退社予定の竹内友佳アナウンサーが２４日、同局系昼のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ ｄａｙｓ」（月〜金曜・午前１１時３０分）に出演。同局アナとして最後のテレビ出演となり、最後はＦ１のニュースを紹介。同じく月・火曜担当の安宅晃樹アナとともに「私たち２人がお伝えするのは最後になります」とあいさつをした。

放送後、番組の公式ＳＮＳでは「＃竹内アナ × ＃安宅アナ のコンビでお届けするのは、今日がラストでした。これまでありがとうございました。来週から月曜と火曜は、＃梅津弥英子 アナウンサーと ＃上中勇樹 アナウンサーが担当します」と改めて報告し、「本日 ＃３月２４日（火）放送の衣装は次の通りです」と紹介。竹内アナは春らしいブルーのブラウス、白のパンツでさわやかな笑顔を見せていた。

竹内アナは早大卒業後の２０１１年にフジテレビ入社。同期は生田竜聖アナと、２３年に退社した三田友梨佳アナ。１８年６月に２歳年上の一般男性と結婚。２１年６月に実家のある大分県内の病院で第１子の男児を出産。２２年１１月に復職。今月２２日にＳＮＳで「このたび、１５年間勤めてまいりましたフジテレビを７月上旬に退職することになりました」「４歳になった息子との時間をこれまで以上に大切に過ごしたいと思い、退職の決断に至りました」と退社に至る経緯を説明。ＳＮＳ上には「寂しいです」「夏に退社するんだ！」「テレビで見れなくなるのが本当に残念」「素敵なお声が聞けなくなるのは残念です」「優しい声が癒やしでした」「ずっと応援」と惜しむ声が上がっていた。