コンスタントに280yd前後飛ばせるサイコースウィングとは！？【菅原大地の“サイコースウィング”で飛ばせ！/ゴルフ】

コンスタントに280yd前後飛ばせるサイコースウィングとは

【サイコースウィングとは】それぞれが持つポテンシャルを最大限に発揮させるスウィング

●力がなくても飛ばせ、しかも再現力が高い

飛ばすために最も必要なのは何だと思いますか？ゴルフのことをよく知らない人ならば、「力」や「バネ」という答えが返ってくるかもしれませんが、ゴルフをご存知の方ならそれだけではないことをご存知のはず。現に 私は身長１６９センチ、体重62キロと大きくはないし、筋トレもほとんどやりませんが、コンスタントに２８０ヤード前後は飛ばします。

なぜ、そんなに飛ばせるのか？ その秘密が、「最大効率スウィング（サイコースウィング）」に詰まっています。その名の通り、効率良く身体を動かすスウィングで、どんなに非力な人でも、これを覚えれば大きな飛距離と安定した方向性を手に入れることができます。しかも、これを習得するためには、特別な能力は何一ついりません。大事なのは基本であり、基本の積み重ねがサイコースウィングに繋がります。本気で上手くなりたいなら、ぜひ、サイコースウィングの習得を目指してください。

出典：『菅原大地の“サイコースウィング”で飛ばせ！』