米株価指数先物　大幅上昇、米国がイラン1カ月停戦を目指す

東京時間07:10現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46750.00（+335.00　+0.72%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6656.00（+50.00　+0.76%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24448.50（+234.75　+0.97%）

米国がイランとの1カ月停戦を目指しているという。イランが核を二度と持たないことを約束すること、ホルムズ海峡の再開などが条件。ただ、イスラエルが同提案に懸念を抱いているうえ、イランが条件を受け入れる可能性は低いと関係者は見ている。