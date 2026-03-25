米株価指数先物 大幅上昇、米国がイラン1カ月停戦を目指す 米株価指数先物 大幅上昇、米国がイラン1カ月停戦を目指す

リンクをコピーする みんなの感想は？

米株価指数先物 大幅上昇、米国がイラン1カ月停戦を目指す



東京時間07:10現在

ダウ平均先物JUN 26月限 46750.00（+335.00 +0.72%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6656.00（+50.00 +0.76%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24448.50（+234.75 +0.97%）



米国がイランとの1カ月停戦を目指しているという。イランが核を二度と持たないことを約束すること、ホルムズ海峡の再開などが条件。ただ、イスラエルが同提案に懸念を抱いているうえ、イランが条件を受け入れる可能性は低いと関係者は見ている。

外部サイト