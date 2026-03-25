シェブロン カリフォルニア州は「エネルギー非常事態」を宣言すべき シェブロン カリフォルニア州は「エネルギー非常事態」を宣言すべき

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シェブロン カリフォルニア州は「エネルギー非常事態」を宣言すべき



米石油大手シェブロンはカリフォルニア州でのエネルギー危機を警告。



米イラン戦争でカリフォルニア州がエネルギー危機に向かっている。税金や規制を緩和しない限りカリフォルニア州での石油精製事業から撤退する可能性があると述べた。



カリフォルニア州での燃料不足が最大の懸念事項だ、カリフォルニア州は「エネルギー非常事態」を宣言すべきだ。気候変動対策と税制を改革し州内での石油生産を促進すべき。措置が講じられなければ10年以内に同州での精製事業から撤退する可能性がある。



アメリカの家庭にガソリン代を負担させる戦争は終わりが見えないとトランプ氏を非難。

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