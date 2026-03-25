結婚、妊娠、出産を経て約2年半ぶりに芸能界へ復帰したタレントの小島瑠璃子が、活動休止期間中の思いを赤裸々に語った。夫と死別してシングルマザーとなった小島の、心の支えとなったものとは？ そして、彼女が見据える未来とは……？

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小島といえば、15歳で芸能界デビューし、“2015年タレント番組出演本数ランキング”の⼥性タレント部⾨で１位を獲得。“バラエティの女王”として大活躍したが、妊娠と出産で活動を休止し、このたび約2年半ぶりに芸能界へ復帰した。

小島はこの約2年半に関して、「休止中という言葉がしっくりきてない」「本当にいろんなことがありすぎて若干達観しちゃうみたいな瞬間があった」ほど多忙だったと回顧。芸能界復帰に関しては、「夫が亡くなって、家族が私のサポートを全員でしようと。家族全員で覚悟を決めたっていう感じなんです」「サポートしてくれる仲間とか、もう足を向けて眠れない先が多くてですね。人に恵まれているんです」と語った。

バラエティ番組への出演について小島は、「古巣に戻れたというか、懐かしい感じ」とニッコリ。「状態も変わったし、いろんなことが変わったんですけど、やっぱり楽しい」と嬉しそうに明かした。

実は小島は、夫と死別後にお茶の事業を開始。その理由は、「心身ともにものすごくしんどいなって思ったタイミングで、お茶を飲む時間っていうのにすごく救われた」「ホッと一息ついて深呼吸できる時間っていうのが、そのときの私にはすごく大きかった」からだ。

小島がおすすめのお茶を自ら淹れて振舞うと、共演者たちは「香りがすごい」「お出汁飲んでるみたい！」「まろやかさが半端ない」などとビックリ。ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダに、「バラエティの女王から、これからはお茶の女王として！」と期待されると、小島は「お茶伝道師でどうですか？」と低姿勢ながらも、これからに対して前向きな意思を示した。

なお、小島が現在の心境を語ったトークバラエティ番組『まるどりぃ～ココだけの話～』（ABCテレビ）は、3月21日深夜に放送された。

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