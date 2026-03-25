白子（精巣）が大きく育つ特徴を持つトラフグの雄だけが生まれる技術を開発したとして、長崎県総合水産試験場（長崎市）の研究員ら２人が、日本水産学会水産学技術賞を受賞した。

この技術で、高値で取引される白子がある雄を安定して養殖できるようになり、養殖業者の経営安定にも貢献している。（有馬友則）

受賞したのは、同試験場魚類科の主任研究員、吉川壮太さん（４２）と、県上五島水産業普及指導センター（新上五島町）の主任技師、浜崎将臣さん（５１）。県内では、長崎市や松浦市でトラフグの養殖が盛んで、２０２３年の生産量は１０８３トンと国内生産量の約４割を占める。ただ、安価な輸入品の流入や生産コストの高騰などの課題もあり、養殖業者の所得向上を目指して東京大、東京海洋大との共同研究に取り組んだ。

浜崎さんは、雄だけが生まれる技術を開発。雌雄の決定はＸとＹの染色体の組み合わせで決まり、ＸＹは雄、ＸＸは雌になる。浜崎さんは、トラフグのＹ染色体だけの細胞をトラフグよりも成長が早いクサフグの雌の腹に移植。トラフグの雄と交配させたところ、自然には生まれないＹＹの染色体を持つ雄が生まれた。この雄と通常の雌を交配させると、生まれてくるトラフグは全て雄になることが確認できた。

ただ、クサフグへの細胞移植は、拒絶反応が出ない稚魚の時に行う必要があり、体長約３ミリの稚魚への移植は失敗も多かった。何度も試行錯誤を繰り返して方法を見つけたという。

吉川さんは、養殖トラフグ約１０００匹をゲノム解析し、需要が高い１２月頃に白子が大きくなる個体の特徴を発見。同じ特徴を持つ個体で交配を続けると、当初は約７０グラムだった白子が、３世代目には約１７０グラムと重さが２倍以上に増加した。

トラフグは成熟するまで２〜３年かかるため、優秀な特徴を持つトラフグが病気や事故で死なないように飼育することに苦労したという。

２人の研究を組み合わせ、白子が大きくなる特徴を持つＹＹ染色体の雄の育成に成功した。現在は、この雄の精子を養殖業者に提供し、より効率的に白子が大きく育つトラフグの雄を養殖できるようになった。この養殖トラフグは、通常の単価より３００円ほど高く取引されており、２３年の推定生産額は約６億５０００万円に達するという。

水産学技術賞の受賞理由でも「科学的な裏付けを元に、技術展開し、社会貢献度の高い応用研究」と評価された。１月には、県庁で２人が浦真樹副知事に受賞を報告。吉川さんは「先輩方から引き継いできた研究を形にすることができて良かった」と喜び、浜崎さんは「研究結果が実際に社会に実装されたことが評価された。養殖業者の手取りを増やすことに貢献できてうれしい」と話した。

今後は、さらに大きな白子を持つ雄の育成を目指すという。２人は「長崎の養殖フグをもっと多くの人に知ってもらい、ブランド化していきたい」と語った。