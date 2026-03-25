今回は、不倫相手と二股をかけていた彼氏を振り、実家に帰った結果起きた出来事について紹介します。

プロポーズされた彼氏をLINEで振ったけど…

「会社の先輩と不倫していましたが、先輩が奥さんと離婚し、私と結婚してくれることに。そこで私は、先輩と二股をかけていた彼氏を振ることにしました。ちなみに彼氏からはプロポーズもされていました。

直接会って別れ話をするのも面倒で、LINEで振ったんです。さらにLINEをブロックし、着信拒否も設定しました。これで晴れて先輩と結婚でき、同居もできると思い、ルンルン気分でした。

そして、うきうきした気持ちで実家に帰ると、なぜかそこに振ったはずの彼氏がいたんです。さらに彼氏の親友である私の兄もいて、頭が真っ白に。そして兄にも母にもすごい勢いで責められ、『もう二度と家に帰ってくるな』と言われ、絶縁されてしまいました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ この女性は彼氏に、突然LINEで「結婚はできない。別れよう」とだけ伝え、その後ブロックしたそうですが、彼氏としては納得できないですよね。連絡が取れないなら、家に行くしかないと思ったのでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。