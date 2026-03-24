花王「ビオレ」が韓国市場に参入　グローバルでのブランドの信頼性向上を目指す

花王のスキンケアブランド「ビオレ（Bioré）」が、韓国市場に参入しグローバル展開を加速する。それに伴い、グローバル統一キャンペーンの実施する。

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ビオレは、花王が掲げる「グローバル・シャープトップ」戦略における中核ブランド。現在、日本のみならずアジアや欧米など66の国と地域で事業を拡大している。同ブランドは、韓国を「美容・スキンケア分野において世界的な影響力を持ち、グローバルなトレンドや評価が生まれる戦略的なエリア」と説明。中でも日やけ止めカテゴリは、世界有数の規模感でありながらも現在も成長が続く市場だという。「グローバルで注目される韓国への参入を通じて、技術力への信頼を一層高め、グローバルでのブランドの信頼性向上を目指していく」とし、同市場を足掛かりに、アジア全域およびその他の海外市場での事業拡大を加速させる構えだ。

韓国市場参入に合わせてグローバルキャンペーンを開始する。昨年に続き韓国発ボーイズグループのStray Kidsを起用し、日やけ止めブランド「ビオレUV（Biore UV）」を販売している15以上の国と地域で展開する。

そのスタートとして、ソウル・聖水（ソンス）で、キャンペーンイベント「YOUR ONE AND ONLY. Bioré Global Brand Event」を開催した。Stray Kidsメンバー全員が登壇し、ビオレUVとの初の楽曲コラボレーションとなった「Endless Sun」を起用したアンセムフィルムを公開したほか、トークセッションを行い、撮影時のエピソードなどを語った。また、日本で放送しているビオレUVのCMに出演している俳優の出口夏希が登場。韓国で新発売する「ビオレUV アクアリッチ ウォータリーエッセンス」の感想などを語った。