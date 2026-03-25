日経225先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比790円高の5万3030円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61969.25円 ボリンジャーバンド3σ
59750.70円 ボリンジャーバンド2σ
57532.15円 ボリンジャーバンド1σ
55313.60円 25日移動平均
55255.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・基準線
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53366.53円 75日移動平均
53095.05円 ボリンジャーバンド-1σ
53030.00円 25日夜間取引終値
52842.00円 5日移動平均
52800.00円 一目均衡表・転換線
52252.28円 24日日経平均株価現物終値
50876.50円 ボリンジャーバンド2σ
48657.95円 ボリンジャーバンド3σ
47408.05円 200日移動平均
株探ニュース
61969.25円 ボリンジャーバンド3σ
59750.70円 ボリンジャーバンド2σ
57532.15円 ボリンジャーバンド1σ
55313.60円 25日移動平均
55255.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・基準線
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53366.53円 75日移動平均
53095.05円 ボリンジャーバンド-1σ
53030.00円 25日夜間取引終値
52842.00円 5日移動平均
52800.00円 一目均衡表・転換線
52252.28円 24日日経平均株価現物終値
50876.50円 ボリンジャーバンド2σ
48657.95円 ボリンジャーバンド3σ
47408.05円 200日移動平均
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