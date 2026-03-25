　25日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比790円高の5万3030円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61969.25円　　ボリンジャーバンド3σ
59750.70円　　ボリンジャーバンド2σ
57532.15円　　ボリンジャーバンド1σ
55313.60円　　25日移動平均
55255.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円　　一目均衡表・基準線
53595.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53366.53円　　75日移動平均
53095.05円　　ボリンジャーバンド-1σ
53030.00円　　25日夜間取引終値
52842.00円　　5日移動平均
52800.00円　　一目均衡表・転換線
52252.28円　　24日日経平均株価現物終値
50876.50円　　ボリンジャーバンド2σ
48657.95円　　ボリンジャーバンド3σ
47408.05円　　200日移動平均


株探ニュース