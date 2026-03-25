25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比61.0ポイント高の3607ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4091.15ポイント ボリンジャーバンド3σ

3963.26ポイント ボリンジャーバンド2σ

3835.36ポイント ボリンジャーバンド1σ

3708.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3707.46ポイント 25日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・基準線

3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3607.00ポイント 25日夜間取引終値

3591.03ポイント 75日移動平均

3579.56ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3571.40ポイント 5日移動平均

3559.67ポイント 24日TOPIX現物終値

3559.00ポイント 一目均衡表・転換線

3451.66ポイント ボリンジャーバンド2σ

3323.77ポイント ボリンジャーバンド3σ

3256.68ポイント 200日移動平均





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