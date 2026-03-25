TOPIX先物テクニカルポイント（25日夜間取引終了時点）
25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比61.0ポイント高の3607ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4091.15ポイント ボリンジャーバンド3σ
3963.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
3835.36ポイント ボリンジャーバンド1σ
3708.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3707.46ポイント 25日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3607.00ポイント 25日夜間取引終値
3591.03ポイント 75日移動平均
3579.56ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3571.40ポイント 5日移動平均
3559.67ポイント 24日TOPIX現物終値
3559.00ポイント 一目均衡表・転換線
3451.66ポイント ボリンジャーバンド2σ
3323.77ポイント ボリンジャーバンド3σ
3256.68ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4091.15ポイント ボリンジャーバンド3σ
3963.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
3835.36ポイント ボリンジャーバンド1σ
3708.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3707.46ポイント 25日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3607.00ポイント 25日夜間取引終値
3591.03ポイント 75日移動平均
3579.56ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3571.40ポイント 5日移動平均
3559.67ポイント 24日TOPIX現物終値
3559.00ポイント 一目均衡表・転換線
3451.66ポイント ボリンジャーバンド2σ
3323.77ポイント ボリンジャーバンド3σ
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