　25日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比61.0ポイント高の3607ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4091.15ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3963.26ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3835.36ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3708.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3707.46ポイント　　25日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3609.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3607.00ポイント　　25日夜間取引終値
3591.03ポイント　　75日移動平均
3579.56ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3571.40ポイント　　5日移動平均
3559.67ポイント　　24日TOPIX現物終値
3559.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3451.66ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3323.77ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3256.68ポイント　　200日移動平均


株探ニュース