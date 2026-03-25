　25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比20ポイント安の705ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

813.41ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
792.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
770.84ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
749.56ポイント　　25日移動平均
733.26ポイント　　200日移動平均
732.40ポイント　　5日移動平均
732.00ポイント　　一目均衡表・基準線
731.50ポイント　　一目均衡表・転換線
728.28ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
724.55ポイント　　24日東証グロース市場250指数現物終値
712.79ポイント　　75日移動平均
707.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
706.99ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
705.00ポイント　　25日夜間取引終値
685.71ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


株探ニュース