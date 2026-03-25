25日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比20ポイント安の705ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



813.41ポイント ボリンジャーバンド3σ

792.13ポイント ボリンジャーバンド2σ

770.84ポイント ボリンジャーバンド1σ

749.56ポイント 25日移動平均

733.26ポイント 200日移動平均

732.40ポイント 5日移動平均

732.00ポイント 一目均衡表・基準線

731.50ポイント 一目均衡表・転換線

728.28ポイント ボリンジャーバンド-1σ

724.55ポイント 24日東証グロース市場250指数現物終値

712.79ポイント 75日移動平均

707.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

706.99ポイント ボリンジャーバンド2σ

705.00ポイント 25日夜間取引終値

685.71ポイント ボリンジャーバンド3σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）





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