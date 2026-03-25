【きょうから】普段は食べられない「社食めし」が阪神梅田本店に集合 ロート製薬、日清食品など【一覧】
阪神梅田本店（大阪市北区）で、きょう25日から各企業の“社食めし”が集う祭典『THE 社食めし あの会社のランチ、食べてみませんか？』が初開催される。1階・食祭テラスで3月30日まで。
【画像多数】社食めし続々 ロートの春のお花見弁当、完全メシのカレーなど
企業の福利厚生にルーツを持つ社員食堂。当初は手早く、安価に食事ができることが魅力だったが、今ではカフェテリア方式で選べる楽しみや、栄養士が考えた身体にやさしいメニューなどが注目を集める。
「普段は食べることがない、門外不出!?のおいしさを、この機会に味わってみてはいかがですか」と呼びかける。
■ロート製薬
胃腸薬“胃活”を原点に創業したロート製薬。“薬に頼らない製薬会社を目指す”という想いから、2004年に福利厚生施設“スマートキャンプ”を開設し、社員の健康を食から支えるため、薬膳をベースにした独自のメニューを考案している。
・ロートの春のお花見弁当（1個／スープ付き）1404円
・カヌレ（1個）540円
■日清食品
日清食品の社員食堂では、33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求した“完全メシ”のメニューが提供され、社員の健康的な食生活をサポートする。
・完全メシ 和牛入り贅沢黒キーマ×芳醇バターチキンの2種盛りカレー（1人前）999円
■早和果樹園
有田みかんの里・和歌山で、7戸の農家が集まってはじまった早和果樹園。県外から集まる若手社員たちの偏りがちな食生活を案じ、農家のお母さんたちが団結して生まれたのが社員食堂。
・鶏のさっぱり丼〜みかんポン酢ジュレ仕立て〜（1人前）1051円
■台湾点心の臺瓏（タイロン）
台湾在住26年以上の店主が、“現地の生活に根ざした本当のおいしさ”を日本にも届けたいと一念発起し、多くの台湾人が働く九州の企業で社員食堂事業をスタート。
・魯肉飯〈ルーローハン〉（1人前）1080円
・台湾ひとくち餃子（16個入り）1210円
■「WORKING FOODIE」 JUNOPARK by SEKISUI HOUSE
JUNOPARK by SEKISUI HOUSEにある「iru-ca donuts & coffee」は、“今を感じる。居るを感じる。”がコンセプト。忙しい日々の中で、そこに居るだけで気持ちが整う、そんな大切な“居場所”を提供。
・プレーンドーナツ（1個）301円、コーヒー（1杯）481円など
【画像多数】社食めし続々 ロートの春のお花見弁当、完全メシのカレーなど
企業の福利厚生にルーツを持つ社員食堂。当初は手早く、安価に食事ができることが魅力だったが、今ではカフェテリア方式で選べる楽しみや、栄養士が考えた身体にやさしいメニューなどが注目を集める。
■ロート製薬
胃腸薬“胃活”を原点に創業したロート製薬。“薬に頼らない製薬会社を目指す”という想いから、2004年に福利厚生施設“スマートキャンプ”を開設し、社員の健康を食から支えるため、薬膳をベースにした独自のメニューを考案している。
・ロートの春のお花見弁当（1個／スープ付き）1404円
・カヌレ（1個）540円
■日清食品
日清食品の社員食堂では、33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求した“完全メシ”のメニューが提供され、社員の健康的な食生活をサポートする。
・完全メシ 和牛入り贅沢黒キーマ×芳醇バターチキンの2種盛りカレー（1人前）999円
■早和果樹園
有田みかんの里・和歌山で、7戸の農家が集まってはじまった早和果樹園。県外から集まる若手社員たちの偏りがちな食生活を案じ、農家のお母さんたちが団結して生まれたのが社員食堂。
・鶏のさっぱり丼〜みかんポン酢ジュレ仕立て〜（1人前）1051円
■台湾点心の臺瓏（タイロン）
台湾在住26年以上の店主が、“現地の生活に根ざした本当のおいしさ”を日本にも届けたいと一念発起し、多くの台湾人が働く九州の企業で社員食堂事業をスタート。
・魯肉飯〈ルーローハン〉（1人前）1080円
・台湾ひとくち餃子（16個入り）1210円
■「WORKING FOODIE」 JUNOPARK by SEKISUI HOUSE
JUNOPARK by SEKISUI HOUSEにある「iru-ca donuts & coffee」は、“今を感じる。居るを感じる。”がコンセプト。忙しい日々の中で、そこに居るだけで気持ちが整う、そんな大切な“居場所”を提供。
・プレーンドーナツ（1個）301円、コーヒー（1杯）481円など