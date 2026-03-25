メ～テレ（名古屋テレビ）

名古屋城の木造復元事業を巡る河村前市長の職員への発言について、「パラハラ」には該当しないとの判断です。

この結果を受け、河村前市長がメ～テレの取材に応じ、当時の思いを説明しました。

「僕からすれば忠実な仕事をやっていこうと名古屋の人の宝を作っていこうとそういう気持ちで発言した」（河村たかし前名古屋市長）

3年前の名古屋城の木造復元についての市民討論会で、障害者に対する差別発言があった問題では、市が検証委員会を設置し調査を進めていました。

この調査の中で、河村前市長が名古屋城の木造復元ができなかったことを想定して職員へ「切腹」などと発言し、職員がパワハラと受け止めていたことが明らかになり、第三者委員会が調査を進めてきました。

第三者委員会は報告書を広沢市長に提出し「パワハラには該当しない」としました。

「多くの職員は冗談という程度にしか受け取っていなかった」「具体的に責任をとるように迫る状況はなかった」としました。

この結果を受けきのう河村前市長が取材に応じました。

河村たかし前市長は当時を振り返り、「お前ら切腹しろと言ったわけじゃない。市民のための責任を果たしていくと、そういうことを申し上げた」などと話しました。