西野カナが、新曲「LOVE BEAT」でNiziUと初コラボすることが決定した。本楽曲はフジテレビ系『めざましテレビ』2026年度テーマソングとして西野カナが歌詞を書き下ろした楽曲となっている。

西野カナとNiziUはかねてより親交が深く、お互いのライブにも行き来し合う関係性。2025年2月にはNiziUのYouTubeにて、NINA Birthday Contentsとして西野カナ「Best Friend」のカバー動画が公開されたり、2026年3月にはNiziUが西野カナのヒット曲「Dear…」のカバーをリリースしたりと互いの存在を感じさせる動きが続いていた。このたび念願のコラボレーションが叶った形だ。

▲NiziU

コラボ楽曲「LOVE BEAT」は、フジテレビ系『めざましテレビ』2026年度テーマソングとして1年間番組内で放送される。番組放送史上初のアーティストコラボによるテーマソングであり、朝に聴いて少しでも前向きな気持ちになれるようにと書き下ろされた、アップテンポで元気の出る“自己再起動ソング”になっているとのことだ。楽曲は3月30日(月)から番組内で放送予定。

そして、本楽曲「LOVE BEAT」の配信およびCDリリースも決定した。配信日は5月15日(金)、EP(CDパッケージ)リリース日は5月27日(水)となっており、それぞれ予約も開始している。

5月27日(水)発売のEP「LOVE BEAT」は、完全生産限定盤と通常盤初回仕様の2形態。完全生産限定盤には、NiziUも参加した「LOVE BEAT」のミュージックビデオとその裏側、また西野カナがNiziUのメンバーに直接ボーカルディレクションをしたレコーディング時の裏側に密着したメイキング映像を収録。さらに、ミュージックビデオでメンバー全員がアクセサリーとして身に付けた「LOVE BEAT」のロゴ入りアクリルキーホルダー、20枚のフォトカード&カードケースなど、豪華仕様になっている。

■EP「LOVE BEAT」

2026年5月15日(金)配信リリース

配信予約 https://nishinokana.lnk.to/LOVEBEAT 2026年5月27日(水)CDリリース

CD予約 https://nishinokana.lnk.to/LOVEBEAT_CD 完全生産限定盤：CD＋DVD＋GOODS（SECL-3313~3315） ￥3,900(税込)

・透明スリーブケース仕様

・「LOVE BEAT」ロゴ入りアクリルキーホルダー

・20枚フォトカード（うち1枚は西野カナ&NiziU集合フォト、19枚は西野カナのソロフォト）

・自立式フォトスタンド兼フォトカードケース

・特典映像DISC付

「LOVE BEAT」 Music Video

「LOVE BEAT」 Music Video Behind the Scenes

「LOVE BEAT」 Recording Behind the Scenes 通常盤初回仕様：CD（SECL-3316） ￥1,950(税込)

・カードサイズステッカー 収録曲

M1. LOVE BEAT (feat. NiziU)

M2. 未定

M3. 未定

M4. LOVE BEAT (feat. NiziU) - instrumental- 【 「LOVE BEAT」 購入者特典 】

店舗別の8種類の特典となりますので、お早めにご予約ください！

https://nishinokana.lnk.to/LOVEBEAT_CD ★対象店舗/特典内容

■Sony Music Shop ・・・ オリジナルダイカットステッカー

■楽天ブックス ・・・ オリジナルフォンタブ

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ オリジナルロゴステッカー

■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） ・・・ オリジナルチェキ風ミニブロマイド

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナル缶バッジ

■WonderGOO/新星堂・・・ オリジナルL判ブロマイド

■西野カナ応援店 ・・・ オリジナルカードサイズステッカー ★注意事項

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️＜西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”＞ 2026年6月3日（水）17:30/18:30 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

2026年6月4日（木）17:30/18:30 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

2026年6月10日（水）17:30/18:30 福岡・福岡サンパレス

2026年6月11日（木）17:30/18:30 福岡・福岡サンパレス

2026年6月17日（水）17:30/18:30 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

2026年6月18日（木）17:30/18:30 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

2026年7月2日（木）17:30/18:30 三重・三重県文化会館 大ホール

2026年7月3日（金）17:30/18:30 三重・三重県文化会館 大ホール

2026年7月11日（土）17:00/18:00 大阪・フェスティバルホール

2026年7月12日（日）15:00/16:00 大阪・フェスティバルホール

2026年7月16日（木）17:30/18:30 宮城・仙台サンプラザホール

2026年7月17日（金）17:30/18:30 宮城・仙台サンプラザホール

2026年7月24日（金）17:30/18:30 石川・金沢歌劇座

2026年7月25日（土）17:00/18:00 福井・福井フェニックスプラザ エルピス 大ホール

2026年8月9日（日）17:00/18:00 香川・レクザムホール 大ホール

2026年8月11日（火・祝）17:00/18:00 愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

2026年8月18日（火）17:30/18:30 東京・東京国際フォーラム ホールA

2026年8月19日（水）17:30/18:30 東京・東京国際フォーラム ホールA

2026年8月27日（木）17:30/18:30 京都・ロームシアター京都 メインホール

2026年8月28日（金）17:30/18:30 京都・ロームシアター京都 メインホール

2026年9月3日（木） 17:30/18:30 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年9月4日（金）17:30/18:30 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年9月22日（火・祝）17:00/18:00 広島・広島文化学園HBGホール

2026年9月23日（水・祝）15:00/16:00 広島・広島文化学園HBGホール ▼チケット

指定席：11,500円（税込）

※3歳以上有料、3歳未満入場不可