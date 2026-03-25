顧客体験向上の取り組みが評価！ WOWOWコミュニケーションズ「KARTE BRONZE STAR」

記事ポイント WOWOWコミュニケーションズがプレイド主催「KARTE STAR 2026」で「KARTE BRONZE STAR」を受賞3月12日開催の招待制パーティーにて授賞式を実施2024年に顧客コミュニケーション基盤をKARTEシリーズに刷新・統合 WOWOWコミュニケーションズがプレイド主催「KARTE STAR 2026」で「KARTE BRONZE STAR」を受賞3月12日開催の招待制パーティーにて授賞式を実施2024年に顧客コミュニケーション基盤をKARTEシリーズに刷新・統合

WOWOWコミュニケーションズが、CXプラットフォーム「KARTE」の活用企業を表彰するアワードで受賞しました。

顧客体験向上やデジタルによる事業変革への取り組みが評価されています。

WOWOWコミュニケーションズ「KARTE BRONZE STAR」

受賞：KARTE BRONZE STARアワード名：KARTE STAR 2026主催：株式会社プレイド授賞式：2026年3月12日開催「KARTE Friends THANKS DAY 2026」にて実施

WOWOWコミュニケーションズは、プレイドが主催するアワード「KARTE STAR 2026」において「KARTE BRONZE STAR」を受賞しました。

3月12日に開催された招待制パーティー「KARTE Friends THANKS DAY 2026」にて授賞式が行われています。

KARTE STARは、KARTEシリーズのプロダクトを活用する企業のチャレンジを表彰する年に一度のアワードです。

「顧客体験の向上」「デジタルによる事業変革」「従業員およびチーム変革」の3つの観点からエントリー内容を評価し、GOLD STAR・SILVER STAR・BRONZE STARが選定されます。

WOWOWのKARTE活用と受賞の背景

WOWOWは、デジタルマーケティングの改善とロイヤルティ向上のため、2024年に顧客コミュニケーション基盤を「KARTE」シリーズに刷新・統合しました。

データを集約して顧客理解を深め、より良い体験を提供することで、サブスクリプション継続率の向上や利用促進につなげています。

WOWOWコミュニケーションズは、ツール導入から施策運用まで伴走型のマーケティング支援を担っています。

顧客データの集約による深い顧客理解と、それに基づく体験設計が大きな特徴です。

サブスクリプション継続率の向上など、具体的な成果にもつながっています。

ツール導入から施策運用までを一貫して支援する伴走型の体制も強みとなっています。

WOWOWコミュニケーションズ「KARTE BRONZE STAR」受賞の紹介でした。

よくある質問

Q. KARTE STAR 2026とはどのようなアワードですか？

A. KARTEシリーズのプロダクトを活用する企業のチャレンジを表彰する年に一度のアワードです。「顧客体験の向上」「デジタルによる事業変革」「従業員およびチーム変革」の3つの観点から評価し、GOLD STAR・SILVER STAR・BRONZE STARを選定しています。

Q. WOWOWはKARTEをどのように活用していますか？

A. 2024年に顧客コミュニケーション基盤をKARTEシリーズに刷新・統合し、データを集約して顧客理解を深めることで、サブスクリプション継続率の向上や利用促進につなげています。

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