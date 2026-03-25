夏を先取りするレトロ可愛いアイテム！ ハリックストア バイ ハイブリッド「グレムリン 2026夏コレクション」

記事ポイント 映画『グレムリン』の2026年夏アパレルコレクションが登場刺繍やフォトプリントなど全5種のTシャツをラインナップユニセックス仕様で年齢・性別を問わず着用できるデザイン 映画『グレムリン』の2026年夏アパレルコレクションが登場刺繍やフォトプリントなど全5種のTシャツをラインナップユニセックス仕様で年齢・性別を問わず着用できるデザイン

映画『グレムリン』のギズモを夏らしいカラーリングでポップに表現したアパレルコレクションが登場しています。

Ha-Li-C STORE by HYBRIDにて、刺繍やフォトプリントにこだわった全5種のTシャツを販売中です。

ハリックストア バイ ハイブリッド「グレムリン 2026夏コレクション」

販売開始日：2026年3月18日（水）価格：各4,950円（税込）販売場所：Ha-Li-C STORE by HYBRID

2023年の展開開始以来、ストア内で高い人気を誇る『グレムリン』アイテムの最新コレクションです。

ユニセックス仕様のため、年齢や性別を問わず着用できるデザインが特徴となっています。

オリジナルのグラフィックデザインに加え、映画の名シーンを落とし込んだフォトTシャツもラインナップされており、バリエーション豊かな全5種の展開です。

【グレムリン】ギズモ ラクガキ刺繍フォトT

映画のワンシーンに、ラクガキ風のイラストを散りばめたデザインのTシャツです。

ロゴとイラストはすべて刺繍で表現されており、大人も着やすいほどよいきちんと感を演出しています。

バックにもさりげなく手書き風ギズモの刺繍が施されており、細部にまで遊び心がプラスされています。

【グレムリン】ギズモ サガラ刺繍ロゴT

バックに大胆に配された大きなギズモが目を引くデザインです。

ロゴ部分には立体感のあるサガラ刺繍が採用されており、存在感と特別感を演出しています。

フロントは左胸にギズモのワンポイントイラストを配したシンプルな仕上がりで、夏のスタイリングに映える爽やかな配色も魅力です。

【グレムリン】ギズモ ダーツフォトT

変異したグレムリンにダーツの的にされてしまうギズモのシーンをプリントしたフォトTシャツです。

ファンの間でも人気の高いシーンのひとつで、映画好きにはたまらないアイテムとなっています。

バックには「GIZMO」のワンポイントロゴのみを配したミニマルなデザインで、後ろ姿まで抜かりない仕上がりです。

【グレムリン】ギズモ レトロポスターT

ギズモのイラストを映画ポスター風にアレンジしたデザインのTシャツです。

レトロでカラフルな配色がポイントで、大人の女性も取り入れやすいテイストに仕上がっています。

バックプリントもレトロなポスターをイメージしたデザインで、表裏ともに統一感のある一着となっています。

【グレムリン】ギズモ プリントリンガーT

モノクロのフォトプリントでヴィンテージTシャツのようなレトロ感を表現したリンガーTシャツです。

ベーシックなボディカラーに差し色が映えるデザインとなっています。

バックのロゴ部分には立体感のあるチェーン刺繍が採用されており、細部までこだわりが詰まっています。

フロントはネイビーのリンガー襟にギズモのワンポイント刺繍を配した、シンプルで着回しやすいデザインです。

サガラ刺繍やチェーン刺繍など、立体的な手法を取り入れたアイテムが揃っており、プリントだけでは出せない特別感を楽しめます。

フォトTシャツでは映画の印象的なシーンがそのままデザインに落とし込まれており、ファンにとって見逃せないラインナップです。

ユニセックス仕様のため、カップルや家族でお揃いコーデも楽しめるコレクションとなっています。

ハリックストア バイ ハイブリッド「グレムリン 2026夏コレクション」の紹介でした。

よくある質問

Q. グレムリン 2026夏コレクションの価格はいくらですか？

A. 全アイテム各4,950円（税込）です。

Q. グレムリン 2026夏コレクションはどこで購入できますか？

A. Ha-Li-C STORE by HYBRID（ハリックストア バイ ハイブリッド）にて販売しています。

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