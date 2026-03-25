京都御所南に露天風呂付き一棟貸し町家！ レアル「鈴 京都御所南 喜承庵」

記事ポイント 京都御所から徒歩約10分の一棟貸し町家宿がリブランドオープン最大8名宿泊可能な2寝室構成で、庭には露天風呂を完備キッチン設備やシャワールーム2か所など充実した滞在環境 京都御所から徒歩約10分の一棟貸し町家宿がリブランドオープン最大8名宿泊可能な2寝室構成で、庭には露天風呂を完備キッチン設備やシャワールーム2か所など充実した滞在環境

京都市内で75棟503室の宿泊施設を展開するレアルが、高級一棟貸し町家宿「鈴 京都御所南 喜承庵」をリブランドオープンしました。

京都御所の南エリアに位置し、伝統的な京町家の趣を残しながら現代の快適さを備えた滞在空間が特徴です。

レアル「鈴 京都御所南 喜承庵」

施設名：鈴 京都御所南 喜承庵アクセス：京都市営地下鉄 烏丸線「丸太町」駅 徒歩10分宿泊人数：最大8名

「鈴 京都御所南 喜承庵」は、歴史と文化が息づく京都御所から徒歩約10分の場所に佇む一棟貸し町家宿です。

京町家の面影を大切に残しながら、上質な滞在空間を提供しています。

館内には二つの寝室を備え、最大8名まで宿泊できるゆとりある空間が広がっています。

ぬくもりを感じる木材や畳を用いた設えが、落ち着いた和の雰囲気を演出していました。

京都の美と現代の快適さが調和する町家空間

2階のベッドルームは、金箔風の天井と木目のフロアが印象的な就寝空間となっています。

アイアンフレームのランプが空間にモダンなアクセントを加えています。

もう一つの寝室は、丸窓から柔らかな光が差し込む本格的な和室です。

赤い襖が映える続き間の構成で、京町家ならではの格式ある座敷空間が楽しめます。

滞在をより豊かにする充実した設備

地元の食材を使って京都の食文化を堪能できるよう、キッチン設備を完備しています。

調理器具や食器類も揃っており、一棟貸しならではの自由な滞在が実現しました。

さらに、シャワールームを1階と2階の両方に設置しているため、大人数での宿泊でも快適に過ごせます。

露天風呂で味わう京都の静かな贅沢

お庭にはプライベートな露天風呂を備えています。

京都の中心部にありながらも静かな時間が流れる坪庭空間で、非日常のひとときが味わえました。

浴槽には信楽焼の丸い湯船を採用しており、銅色に輝く釉薬の質感が上質な湯浴み体験を演出しています。

京町家の落ち着いた空間の中で、ゆったりとした京都時間が堪能できます。

伝統的な町家の趣と現代の快適設備が融合した、プライベート感あふれる一棟貸し宿です。

京都御所エリアの静かな環境で、露天風呂やキッチンを備えた贅沢な滞在が楽しめます。

最大8名まで宿泊できるため、家族や仲間との特別な京都旅にも対応しています。

レアル「鈴 京都御所南 喜承庵」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「鈴 京都御所南 喜承庵」には最大何名まで宿泊できますか？

A. 最大8名まで宿泊できます。館内には二つの寝室を備えています。

Q. 「鈴 京都御所南 喜承庵」のアクセスは？

A. 京都市営地下鉄 烏丸線「丸太町」駅から徒歩10分、京都御所から徒歩約10分の場所に位置しています。

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