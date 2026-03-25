プロボクシングWBC世界ライトフライ級王者・岩田翔吉（30＝帝拳）が今月15日に前王者のノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）から王座を奪取した試合が、8回負傷判定勝ちからTKO勝利に変更されることが分かった。米専門メディア「ボクシングシーン」が25日に報じた。

試合では4回にノックアウトが左目上から出血。偶然のバッティングによるものと判定されて試合は続行されたが、8回に3度目のドクターチェックが入りレフェリーストップ。8回までの採点で79―73、79―73、78―74と上回った岩田が3―0で判定勝ちした。

しかし、19日にWBCから日本ボクシングコミッション（JBC）へ問い合わせがあり、JBCが調査を開始。映像により負傷は4回の55秒頃に岩田が放った右フックによるもので、バッティングが原因ではないため、TKO勝ちへの変更が適切と判断されたという。これにより岩田の戦績は16勝（13KO）2敗となる。

WBCは岩田に対し、次戦でランキング1位エリック・バディージョ（30＝メキシコ）との対戦を指令している。