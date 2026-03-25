Threadsで話題になっているのは、可愛すぎる赤ちゃんとわんこの姿。あまりに微笑ましい光景は記事執筆時点で4万1000回以上も表示されており、「どっちが赤ちゃん？」「まるで双子ｗ」「真剣でかわいい」などのコメントの他、2000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ママのお膝に乗ってテレビを見る赤ちゃんと犬→『どっちが赤ちゃん？』まるで双子のような尊い光景】

ママの膝の上に座っていたのは…

Threadsアカウント「maa._.715」の投稿主さんは、『ベア』ちゃんというわんこと暮らしています。今回紹介したのは、ベアちゃんの日常のワンシーン。この日、ベアちゃんはママの膝の上に座っていたとか。

その隣には、なんと赤ちゃんの姿が！！赤ちゃんは、ベアちゃんと同じようにママの膝の上に座っていたのでした。一緒になってママに抱きかかえられた2人の姿は、まるでそっくりな双子のよう。ママの腕にだらりと腕をかけている体勢まで同じだったそうです。

仲睦まじい姿にホッコリ♡

ベアちゃんと赤ちゃんは、ママの膝の上に座って子供向けのテレビ番組を観ていたといいます。2人とも大好きな番組とのことで、真剣な眼差しで集中して観ていたとか。ときおり、眠くなったベアちゃんが目をパチパチするかわいい一幕も…。

とっても仲睦まじい2人ですが、ママの取り合いでケンカすることもあるのだそう。ところが、ママの膝の上で並んでいるときは、仲良く座っているのだといいます。そんなエピソードまで双子みたいなベアちゃん＆赤ちゃんなのでした♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「同じ顔しててかわいい…」「もう犬と赤ちゃんの境目があいまい(笑)」「尊いワンシーンをありがとう」などさまざまなコメントが寄せられました。

何をするときも一緒

2人が双子のように見えるのは、テレビを観るときだけではありません。普段から、一緒に行動していることが多いのだといいます。パパのお出迎えをするときも一緒。水が飲みたくてママに泣きつくときも、2人並んでやってくるそうです。

また、赤ちゃんの体調が悪いとき、ベアちゃんが寄り添って見守ってくれるといいます。ベアちゃんにとって、赤ちゃんは大切なパートナー。絵本を読むときも必ず一緒だというベアちゃんと赤ちゃん、これからも一緒に成長していくことでしょう！

Threadsアカウント「maa._.715」には、ベアちゃんと赤ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「maa._.715」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。