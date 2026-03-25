誰もが目と胃を奪われていく“かつ”は、完璧で究極の気軽な贅沢。金輪際出会えないなんてないけれど、食べたいメニューの上位にいつもいる。食いしん坊のみなさんなら、推しのひとつやふたつはあるでしょう。その中にこれから推したい店を増やしてみませんか？今回は銘柄豚を使った“ご馳走系”や日常使いしたい“安うま系”の新規で推したくなる店をお届け。その実力の高さゆえ、食べると沼ること必至の5軒です。

【’25年4月OPEN！】上質な味と風情に進化を感じるご馳走とんかつ『東京とんかつ がぶう』＠御徒町

とんかつの最前線を知るなら、この店の扉を開けてみよう。

まず、店内はとんかつ屋とは思えぬクラシックモダンなカウンター席。そして豚肉は「TOKYO X」や「三右衛門」をはじめ、味わいや香り、舌触りの異なる4種の銘柄に加え、その時々で仕入れる希少豚から好みに応じてチョイスできるスタイルだ。

先出しのキャベツをトリュフ入りのドレッシングで味わいつつ、まるで舞台のように設えた厨房の様子を眺めて待つこと約20分。ようやく真打ちがやってきた。

特上リブロースかつ定食TOKYO X：5038円

『東京とんかつ がぶう』特上リブロースかつ定食TOKYO X 5038円 どの定食もご飯、味噌汁、キャベツはおかわり可能。各銘柄豚で特上リブロース、上ロース、特上フィレ、上フィレを用意。予算や好みに応じてチョイスできる

真綿のようなふかふかの衣に包まれたそれに挑めば、ラードならではの衣の香ばしさから舌を撫でゆく身は、しっとりを越えたみずみずしさ！

2種類の温度で揚げた火入れの妙はむろんのこと、保水力のある砂糖をそうとはわからぬほどごく少量、下味にまぶした賜物なのだ。セットには醤油の小皿も添えていて、ワサビを乗せてお造りのように味わうと、豚の甘みが繊細に引き立ち、羽釜で炊いたご飯をぐぐいと進ませる。

さらに日本酒の揃えも充実しており、エビフライやメンチを前菜にコースのように楽しむのもいい。

『東京とんかつ がぶう』

［店名］『東京とんかつ がぶう』

［住所］東京都台東区上野4-6-4・OGS ll地下1階

［電話］非公開

［営業時間］11時半〜15時（14時LO）、17時半〜21時（20時LO）

［休日］不定休

［交通］JR山手線ほか御徒町駅北口から徒歩2分

【’24年12月OPEN！】衣とソースが調和する味よし、コスパよしこれぞ新しい“町かつ”『とんかつ あげいけ』＠池袋

たまに行く高級店もいいけれど、週に1度や2度、寄り添ってくれる身近な存在でもあってほしい。そんなとんかつを作っているのが、老舗で腕を磨いた店長・足川さん。

まずロースは旨みと甘みのバランスが整った国産銘柄豚。脂自体も軽やかで厚みのある上ロースもペロリと入る。一方のヒレはキメ細やかな身質が持ち味のアメリカ産。丁寧にスジを抜き、繊維を断つようにカットすることで、ふんわりとした口当たりを生んでいる。

上ロースかつ定食1800円

『とんかつ あげいけ』上ロースかつ定食 1800円 揚げてから休ませ、中心までようやく熱が入ったベストな状態で供される。ご飯はとんかつに合わせて銘柄をブレンド。中盛りは280gとボリューム満点

彼が“とんかつに抜群に合う！”と太鼓判を押す中屋パン粉製の衣のカリリと小粋な歯触りからゴマ油の香りもふわり。この香ばしさが近くに工場を構えるトキハソースのフルーティな甘みと見事にマッチする。

精米後5日以内に使うご飯はツヤツヤで、中盛りまで同料金というのも心強い。とんかつはやっぱり日常のご馳走だと教えてくれた。

『とんかつ あげいけ』店長 足川尚佳さん

店長：足川尚佳さん「上質な部位を使ったリブロースかつもおすすめです！」

『とんかつ あげいけ』

［店名］『とんかつ あげいけ』

［住所］東京都豊島区池袋2-3-5・1階

［電話］非公開

［営業時間］11時半〜15時LO、17時半〜20時LO※日は昼のみ

［休日］月

［交通］地下鉄有楽町線ほか池袋駅C6出口から徒歩1分

【’25年11月OPEN！】かつと向き合い20年、確かな技を感じる繊細な火入れ『茅場町とんかつ からさわ』＠茅場町

店主・唐澤さんはこの道へ入ってから20年以上ずっと、とんかつと向き合ってきた料理人。豚肉の扱い、衣付けのテクニック、身質によっても変わる火入れの見極め。そんな彼の技がひときわ発揮されているのが「特上ヒレかつ」だ。

特上ヒレかつ御膳（180g）3800円

『茅場町とんかつ からさわ』特上ヒレかつ御膳 180g 3800円 おすすめの食べ方は塩＆ワサビ。粒の大きなゲランドの塩がヒレと馴染み溶けゆく感覚も堪能しよう

ヒレ肉の中でも特に厚みがあり、柔らかな中心部分だけを選り抜き棒状のまま揚げる。淡く色付いた衣はピンと立ち、スパッとカットされた断面は、ほんのりとした薄紅色。繊維からにじんだエキスによってきらめいている。身体に染み込んだ感覚がなければ到底できぬ仕上がりだ。

さらに「鶏ささみかつ」にものけぞった。衣で閉じ込めた肉汁が舌を潤し、身はふわっふわ。ササミ料理の最高峰と言って間違いなし。

さらに、つや姫を土鍋で炊いたご飯に豚肉でダシをとったコクのある味噌汁、気の利いた小鉢など、かつを取り巻くすべてに満足できる。

『茅場町とんかつ からさわ』店主 唐澤俊之さん

店主：唐澤俊之さん「ご飯と味噌汁は1回までおかわりできます」

『茅場町とんかつ からさわ』

［店名］『茅場町とんかつ からさわ』

［住所］東京都中央区日本橋茅場町2-3-4

［電話］090-8518-1004

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、17時〜22時（20時半LO）

［休日］水・日（他、不定休あり）

［交通］地下鉄日比谷線ほか茅場町駅2番出口から徒歩2分

【’25年9月OPEN！】有名店が放つ定食とカツ丼の二刀流な専門店『フライ家 四ツ谷』＠四ツ谷

ロースもヒレも魚介もと、少量ずつ楽しめる、フライのコース仕立てを打ち出した高田馬場の『Fry家』。一周回って原点に立ち戻り、昼も夜もとんかつ定食とカツ丼に的を絞ったのがこの四ツ谷店なのだ。

定食に使うのが、枝肉のまま2週間寝かせた「枝枯らし熟成豚肉」。低温で火入れしてから、揚げたパン粉をベッドにして休ませた衣は、油がきれいに切られてサクッとエアリー。続いて熟成により旨みも甘い香りもぐんと増した豚肉が、存在感を発揮してくる。

合い盛り定食A：2300円

『フライ家 四ツ谷』合い盛り定食A 2300円 付け合わせはレタスの千切りで口直しにぴったり

一方のカツ丼は“閉じない”タイプ。ご飯を覆う玉子は上品な和風ダシをたっぷり吸って、ふわふわの口当たり。やや高めの温度でカラリと揚げ、甘辛い醤油ダレを絡めたカツとのコンビネーションに、もうまっしぐら。そうそう、岩手県産のひとめぼれを5合ずつ、こまめに炊いたご飯の旨さも追記しておこう。

『フライ家 四ツ谷』店長 若槻洋平さん

店長：若槻洋平さん「熟成豚のおいしさをぜひ味わってみて！」

『フライ家 四ツ谷』

［店名］『フライ家 四ツ谷』

［住所］東京都新宿区四谷1-18-3belle四ツ谷1階

［電話］03-6709-8288

［営業時間］11時半〜21時（20時半LO）※土・祝は〜15時（14時半LO）

［休日］日

［交通］地下鉄丸ノ内線ほか四ツ谷駅2番出口から徒歩3分

【’25年9月OPEN！】“かつ前”が充実！和のアイデア光る自家製ダレにも注目『とんかつ向陽亭（こうようてい）』＠東北沢

品書きを見れば、鮮魚の刺身に酒のアテ、はたまた気の利いた旬の一品など、つまみの充実っぷりに目を見張った。というのも実はこちら料理長の佐藤さんは和食の出身で、中学校の先輩だった店主・竹下さんと手を組んで始めた店なのだ。ちなみに店名も、ふたりの出身校からとったというエピソードもほっこりしてしまう。

蕎麦前ならぬ“かつ前”を思うままに堪能したら、いざ本命へ。ロースに使用するのがあっさりとして甘み際立つ山形豚。身の水分を逃さぬよう、あえて下味は一切なし。噛むたびに肉汁が繊維の中からあふれてくる上、時間が経っても衣がへこたれず、酒のお供にゆるゆる味わうにももってこいなのだ。

厚切りロース定食3080円

『とんかつ向陽亭（こうようてい）』（手前）厚切りロース定食 3080円 （ドリンク）東北沢ハイボール 600円 パン粉は中挽きを使い、豚肉の存在感を立たせている

さらにダシにとろみをつけた自家製ダレを添えるのも和食のアイデア。カツオ節の風味が加われば、豚の旨みも衣の香ばしさも、より鮮やかに立ってくる。

『とんかつ向陽亭（こうようてい）』（左）料理長 佐藤忍さん、（右）店主 竹下弘晃さん

料理長：佐藤忍さん、店主：竹下弘晃さん「ロースとヒレの盛り合わせもありますよ」

『とんかつ向陽亭（こうようてい）』

［店名］『とんかつ向陽亭（こうようてい）』

［住所］東京都世田谷区北沢3-1-10ニューアイランド東北沢2階

［電話］080-7162-2491

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時半〜23時（フード21時半、ドリンク22時LO）

［休日］日・祝（不定休）

［交通］小田急小田原線東北沢駅東口から徒歩1分

撮影／西崎進也（がぶう）、小島昇（あげいけ、フライ家）、小澤晶子（からさわ、向陽亭）、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品とんかつの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】しっとり薄い桜色に輝く断面！ 沼る旨さのとんかつ5選（30枚）