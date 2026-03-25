三笘薫、W杯へ試金石となるスコットランド＆イングランド戦へ「ここで自分たちがいいプレーをすることで見えてくる部分もある」

三笘薫、W杯へ試金石となるスコットランド＆イングランド戦へ「ここで自分たちがいいプレーをすることで見えてくる部分もある」