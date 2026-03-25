在英日本人から大人気！ 前田大然「そうじゃないと悲しい（笑）」“地元”グラスゴーで迎える代表戦は「すごく幸せなこと」

在英日本人から大人気！ 前田大然「そうじゃないと悲しい（笑）」“地元”グラスゴーで迎える代表戦は「すごく幸せなこと」